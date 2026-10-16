Культовая RPG с вампирами Vampire: The Masquerade - Bloodlines может получить ремейк - появился безумный слух

Культовая готическая ролевая игра Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2004 года от ныне закрытой студии Troika Games может получить официальный ремейк. Неожиданный слух пришел из крайне нетипичного источника — с живого концерта американской индастриал-рок группы Genitorturers, прошедшего в Бруклине.

Один из посетителей мероприятия на Reddit рассказал, что музыканты прямо со сцены поинтересовались у зрителей, помнят ли те классическую Vampire: The Masquerade — Bloodlines, после чего открыто заявили, что в разработке находится полноценный ремейк игры. Прямых видеодоказательств со сцены пока нет, поэтому к заявлению стоит относиться со скепсисом. Тем не менее связь группы с первоисточником всё же есть. Знаменитый трек Genitorturers «Lecher Bitch» звучал в оригинальной игре внутри клуба The Asylum. Игроки предполагают, что издатель мог выйти на музыкантов ради повторного лицензирования музыки или записи свежей аранжировки для обновленной версии.

Решение обновить классику выглядит вполне логично на фоне тяжелого кризиса вселенной. Долгожданный сиквел Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, прошедший через многолетний производственный ад и смену нескольких студий, оказался провальным. Игра столкнулась с разгромной критикой фанатов за потерю ролевой глубины. Сейчас у игры в Steam удерживаются в статусе «Смешанные». Официальные данные о тираже не раскрывались, однако издатель зафиксировал прямые финансовые убытки от релиза, расписавшись в коммерческой неудаче проекта.

На этом фоне возвращение оригинальной Bloodlines может стать для Paradox Interactive идеальным спасательным кругом. В фанатском сообществе отмечают, что даже если переиздание ограничится лишь графическим обновлением, адаптацией под современные системы и исправлением багов без глубокого вмешательства в код, это будет именно то, о чем аудитория просит долгие годы — возможность прикоснуться к нетронутой мрачной классике с ее фирменной атмосферой, взрослыми диалогами и свободой выбора.