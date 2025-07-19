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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 16.11.2004
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
9.2 2 167 оценок

Мод RTX Remix для Vampire: The Masquerade - Bloodlines получил второе крупное обновление - уже доступно всем желающим

AceTheKing AceTheKing

Моддер Safemilk выпустил новую публичную альфа-версию (0.0.2) своего RTX Remix мода для Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Этот мод сильно преображает игру графический, добавляя высококачественные 3D-модели и эффекты Path Tracing.

Эта ранняя альфа-версия мода улучшает многие объекты и 3D-модели, но некоторые части игры всё ещё выглядят незавершёнными. Так что не стоит ждать, что вся игра уже будет выглядеть потрясающе. Кроме того, во время игры могут встречаться баги и графические артефакты.

Чтобы дать игрокам представление о том, чего ожидать, моддер так же опубликовал трейлер - в нём показаны некоторые готовые локации, например, закусочные. Это даёт хорошее представление о том, как эти места могут выглядеть с Path Tracing.

22
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
nikvik jm

Неплохой прогресс однако.

11
6363

один скриншот как-то маловато

7
bysaturn

Советую прочитать пост внимательнее)

9
NatanieLzZ

Для Underground 2 тоже сегодня обнова вышла

5
Kitocun

Весьма недурно, жду полную версию.

3
Kokoprime1991

Один раз доигрался модами на графику, что ломали колизию объектов и часть из них просто летала в воздухе или засрявала в стенах. Т.ч. может на СКРИНАХ оно будет красиво, но вот скрипты игры явно поломает. Т.ч. если прям тянет играть, играйте в народную солянку сделанную на Unofficial Patch (который недавно получил версию 11.5)

1
EvgeniiV

Опять Маскарад будет

Eretein

Очень даже интересно! С полной версией мода можно будет и снова перепройти.

JackTailer

Чисто текстурки и освещение? хорошо бы еще персонажей так обновить, и анимацию заодно...считай уже мини ремейк