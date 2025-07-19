Мод RTX Remix для Vampire: The Masquerade - Bloodlines получил второе крупное обновление - уже доступно всем желающим

Моддер Safemilk выпустил новую публичную альфа-версию (0.0.2) своего RTX Remix мода для Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Этот мод сильно преображает игру графический, добавляя высококачественные 3D-модели и эффекты Path Tracing.
Эта ранняя альфа-версия мода улучшает многие объекты и 3D-модели, но некоторые части игры всё ещё выглядят незавершёнными. Так что не стоит ждать, что вся игра уже будет выглядеть потрясающе. Кроме того, во время игры могут встречаться баги и графические артефакты.
Чтобы дать игрокам представление о том, чего ожидать, моддер так же опубликовал трейлер - в нём показаны некоторые готовые локации, например, закусочные. Это даёт хорошее представление о том, как эти места могут выглядеть с Path Tracing.
Неплохой прогресс однако.
один скриншот как-то маловато
Советую прочитать пост внимательнее)
Для Underground 2 тоже сегодня обнова вышла
Весьма недурно, жду полную версию.
Один раз доигрался модами на графику, что ломали колизию объектов и часть из них просто летала в воздухе или засрявала в стенах. Т.ч. может на СКРИНАХ оно будет красиво, но вот скрипты игры явно поломает. Т.ч. если прям тянет играть, играйте в народную солянку сделанную на Unofficial Patch (который недавно получил версию 11.5)
Опять Маскарад будет
Очень даже интересно! С полной версией мода можно будет и снова перепройти.
Чисто текстурки и освещение? хорошо бы еще персонажей так обновить, и анимацию заодно...считай уже мини ремейк