Мод RTX Remix для Vampire: The Masquerade - Bloodlines получил второе крупное обновление - уже доступно всем желающим

Моддер Safemilk выпустил новую публичную альфа-версию (0.0.2) своего RTX Remix мода для Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Этот мод сильно преображает игру графический, добавляя высококачественные 3D-модели и эффекты Path Tracing.

Эта ранняя альфа-версия мода улучшает многие объекты и 3D-модели, но некоторые части игры всё ещё выглядят незавершёнными. Так что не стоит ждать, что вся игра уже будет выглядеть потрясающе. Кроме того, во время игры могут встречаться баги и графические артефакты.

Чтобы дать игрокам представление о том, чего ожидать, моддер так же опубликовал трейлер - в нём показаны некоторые готовые локации, например, закусочные. Это даёт хорошее представление о том, как эти места могут выглядеть с Path Tracing.