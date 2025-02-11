Моддер показал новые сравнительные скриншоты RTX-ремастера Vampire The Masquerade: Bloodlines

Моддер Safemilk выпустил несколько новых сравнительных скриншотов между ванильной версией и RTX-ремастером Vampire The Masquerade: Bloodlines. Эти скриншоты дадут вам представление о текущем состоянии этого долгожданного мода.

На этих скриншотах моддер фокусируется на окружении закусочной. Прямо сейчас Safemilk завершил 49% обстановки закусочной и 65% текстур окружения закусочной. Другими словами, еще предстоит проделать большую работу. Тем не менее, новые текстуры и материалы выглядят отлично.

В ноябре 2024 года создатель мода выпустил его альфа-версию, которую можно опробовать.