Моддер показал новые сравнительные скриншоты RTX-ремастера Vampire The Masquerade: Bloodlines

Моддер Safemilk выпустил несколько новых сравнительных скриншотов между ванильной версией и RTX-ремастером Vampire The Masquerade: Bloodlines. Эти скриншоты дадут вам представление о текущем состоянии этого долгожданного мода.
На этих скриншотах моддер фокусируется на окружении закусочной. Прямо сейчас Safemilk завершил 49% обстановки закусочной и 65% текстур окружения закусочной. Другими словами, еще предстоит проделать большую работу. Тем не менее, новые текстуры и материалы выглядят отлично.
В ноябре 2024 года создатель мода выпустил его альфа-версию, которую можно опробовать.
Суперски выглядит!
Очень жду данный мод, с удовольствием перепройду игру
Ну, через несколько лет побегаете вокруг закусочной.
По факту да, с таким прогрессом
ничего, есть где подождать)
Пока кажется, что огонище. Выйдет ли вообще?..
Тестил его. Пока очень сыро, появляется какой-то гостинг, да и все слишком темно. Фпс тоже не очень вкусный, во всяком случае на 3080.
будем ждать) как раз хотел перепройти)
а круто получилось то
Как же я хочу добротный ремейк этой части 😢😢😢
А получишь ремастер
Фломастер!!))
Одна из моих любимых игр и последняя настоящая рпг что я играл, но переигрывать уже не буду, ибо оч много раз переиграл ее ))))
Блин, чувак просто красава
Что ж,придется очередной раз перепроходить
Лет через 10))
Имба
Это не просто две разные картинки, это абсолютно новая игра... вернее ремастеринг, жду