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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 16.11.2004
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
9.2 2 051 оценка

Моддер показал новые сравнительные скриншоты RTX-ремастера Vampire The Masquerade: Bloodlines

monk70
Новости

Моддер Safemilk выпустил несколько новых сравнительных скриншотов между ванильной версией и RTX-ремастером Vampire The Masquerade: Bloodlines. Эти скриншоты дадут вам представление о текущем состоянии этого долгожданного мода.

На этих скриншотах моддер фокусируется на окружении закусочной. Прямо сейчас Safemilk завершил 49% обстановки закусочной и 65% текстур окружения закусочной. Другими словами, еще предстоит проделать большую работу. Тем не менее, новые текстуры и материалы выглядят отлично.

+ ещё 2 картинки

В ноябре 2024 года создатель мода выпустил его альфа-версию, которую можно опробовать.

Стала доступна альфа-версия RTX-ремастера Vampire The Masquerade: Bloodlines
27
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Kartonkratos

Суперски выглядит!

8
GremlinGOD

Очень жду данный мод, с удовольствием перепройду игру

1
ZAUSA
На этих скриншотах моддер фокусируется на окружении закусочной. Прямо сейчас Safemilk завершил 49% обстановки закусочной и 65% текстур окружения закусочной. 

Ну, через несколько лет побегаете вокруг закусочной.

5
Случайный Игрок ZAUSA

По факту да, с таким прогрессом

0
GremlinGOD ZAUSA

ничего, есть где подождать)

0
Кей Овальд

Пока кажется, что огонище. Выйдет ли вообще?..

0
кум кумич

Тестил его. Пока очень сыро, появляется какой-то гостинг, да и все слишком темно. Фпс тоже не очень вкусный, во всяком случае на 3080.

0
Melsinner

будем ждать) как раз хотел перепройти)

0
BewitchingBaron

а круто получилось то

0
SubaruBrzDream

Как же я хочу добротный ремейк этой части 😢😢😢

0
grobor root

А получишь ремастер

0
TERMINATOR-T800 grobor root

Фломастер!!))

1
Leon 75

Одна из моих любимых игр и последняя настоящая рпг что я играл, но переигрывать уже не буду, ибо оч много раз переиграл ее ))))

0
TheCalvariam
0
L1HO

Блин, чувак просто красава

0
Darth half Maul

Что ж,придется очередной раз перепроходить

0
MadDarkGuard

Лет через 10))

0
Шрек и осел vs CD Project

Имба

-1
Max Rolens

Это не просто две разные картинки, это абсолютно новая игра... вернее ремастеринг, жду

-1