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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 16.11.2004
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
9.2 1 800 оценок

Моддер работает над добавлением трассировки лучей в Vampire: The Masquerade - Bloodlines

AceTheKing
Новости

Как стало известно, моддер Safemilk создает модификацию с качественным улучшением графики для игры Vampire The Masquerade: Bloodlines с помощью инструментария RTX Remix.

В отличии от многих других схожих модов, Safemilk не планирует торопиться с его выпуском, поскольку хочет сделать всё качественно и добавить в игру не только полноценно работающую трассировку лучшей с помощью RTX Remix, но и улучшить 3D модели и текстуры в игре.

Моддер уже поделился первыми результатами своей работы - она выглядит довольно неплохо и заметно преображает графику. Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.

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