Моддер работает над добавлением трассировки лучей в Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Ролевой экшен, основанный на настольной игре Vampire: The Masquerade.
Вы попадаете в мир тайных вампирских общин, которые скрываются от людей и соблюдают Маскарад — кодекс правил, запрещающий раскрывать свою природу. Вы можете выбрать один из семи кланов вампиров, каждый из которых имеет свои особенности, способности и характер. В зависимости от вашего клана и ваших действий в игре, вы будете взаимодействовать с разными персонажами и фракциями, получать разные задания и влиять на развитие сюжета.
Во время прохождения вы можете использовать различное оружие, как холодное, так и огнестрельное, а также свои вампирские способности, называемые «дисциплинами». Дисциплины дают вам разные возможности, такие как управление разумом, ускорение реакции, невидимость, усиление силы и т.д. Вы также можете пить кровь своих врагов или жертв для восстановления здоровья и энергии.
Но в игре необходимо не только сражаться, но и общаться с разными персонажами, используя диалоговую систему с выбором ответов. Ваш выбор может зависеть от вашего клана, вашего характера и ваших навыков. Навыки в игре делятся на три категории: физические, социальные и интеллектуальные. Вы можете повышать свои навыки за очки опыта, которые вы получаете за выполнение заданий или за достижение определённых целей. Ваш выбор в диалогах может повлиять на отношение к вам других персонажей, на доступность определённых заданий или на ход сюжета.
Минимальные требования
Операционная система: Windows 98 / ME / 2000 / XP
Процессор: AMD Athlon / Intel Pentium III с тактовой частотой 1,2 ГГц
Видеокарта: с 64 МБ видеопамяти и аппаратным 3D-ускорением
Оперативная память: 384 МБ
Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0
Место на диске: 3,3 ГБ
DirectX: 9.0с
Рекомендуемые требования
Операционная система: Microsoft 2000 / XP
Процессор: AMD Athlon XP / Intel Pentium IV с тактовой частотой 1,8 ГГц
Видеокарта: с 256 МБ видеопамяти
Оперативная память: 512 МБ
Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0
Место на диске: 3,3 ГБ
DirectX: 9.0с