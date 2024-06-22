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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 16.11.2004
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
9.2 1 868 оценок

Моддер Safemilk показал улучшенные модели окружения для своей RTX-модификации к игре Vampire The Masquerade: Bloodlines

AceTheKing
Новости

Недавно стало известно о том, что моддер Safemilk создает модификацию для качественного улучшения графики в игре Vampire The Masquerade: Bloodlines с помощью инструментария RTX Remix.

Safemilk заявил, что в своей модификации он планирует заменить множество некачественных объектов игры на свои собственные высококачественные версии. Моддер хочет обновить практически все элементы в игре - от объектов интерьера до персонажей, оружия и различных текстур. Safemilk показал новые сравнительные скриншоты, на которых можно увидеть разницу между старыми и новыми моделями в игре.

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На данный момент дата выхода модификации неизвестна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Мелинар

Долго же он будет их обновлять, если каждую по отдельности.

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