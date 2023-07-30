Моддер Vampire: The Masquerade - Bloodlines рассказывает, с каким трудом восстанавливался вырезанный контент

Моддер Wesp5 недавно снял несколько видеороликов о создании неофициального патча, и они полны замечательных мелких деталей, которые еще больше впечатляют тем, чего удалось добиться команде моддеров. Очень многое из того, что они сделали, включает в себя восстановление неиспользуемых активов, найденных в файлах игры, включая модель "Генерала Ли" из "Герцогов Хаззарда", которая теперь стоит на парковке музея, а также несколько композиций композитора Рика Шаффера, которые в противном случае остались бы неуслышанными.
Если команде приходилось прибегать к творческому подходу, то, как правило, он основывался на тщательном исследовании. Даже добавление короткого пути, позволяющего счастливо миновать канализационный лабиринт, который является одной из самых слабых частей Bloodlines, использует карты, основанные на скриншотах из бета-версии.
Последний ролик - идеальный пример, в нем рассказывается о создании квеста "Ночь в библиотеке". Самый длинный вырезанный квест, восстановленный неофициальным патчем, основан на комментариях Брайана Митсоды из Troika, сделанных в интервью, а также на электронных письмах с вопросами о том, что он помнит о нем. События квеста происходят в основном в Публичной библиотеке Лос-Анджелеса, при этом используются неиспользованные модели и текстуры, найденные в файлах игры, а также полностью новые объекты, основанные на фотографиях, сделанных моддером Burgermeister, который ездил в Лос-Анджелес для сбора справочных материалов. Вот это самоотверженность.
Финал квеста происходит в подземном логове, созданном на основе неиспользованного альтернативного варианта одного из склепов игры, и еще один скриншот из беты. В нем есть сцена, созданная моддером EntenSchreck, которая восстанавливает некоторые неиспользованные анимации, и даже монолог злодея использует восстановленный голосовой файл, который был найден в свободном доступе.
Предположительно, этот голосовой файл являлся заготовкой, не предназначенной для озвучивания, и его низкое качество - одна из причин, вызвавших в свое время споры о дополнениях неофициального патча. В настоящее время принято считать, что патч необходим и является невероятным достижением, хотя вы можете выбрать между версией "плюс", которая добавляет больше, и базовой версией, содержащей только исправления ошибок. (Издание GOG поставляется с предустановленной базовой версией, хотя и устаревшей, так что вам все равно следует загрузить последнюю версию).
Несмотря на то, что в патч добавлена пара не совсем корректных голосов, я рекомендую именно этот патч, если вы хотите получить максимальное удовольствие от игры в Bloodlines сегодня. Последнюю версию можно скачать отсюда.
давно ПОРА РЕМЕЙК СДЕЛАТЬ НА UE5
Канализация и правда то ещё шило, сколько раз проходил, а всегда умудрялся заблудиться. С патчем стало намного проще.
Эх, ремейк бы.