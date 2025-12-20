Появились новые скриншоты с демонстрацией мода RTX Remix для Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Моддер Safemilk поделился новыми скриншотами из своего предстоящего RTX Remix мода для Vampire: The Masquerade – Bloodlines.
Помимо продвинутого освещения с трассировкой пути, моддер так же занимается улучшением многих объектов, текстур и 3D-моделей в игре - из-за этого разработка мода хоть и движется, но, возможно, не так быстро, как этого хотелось бы игрокам.
Альфа-версия 0.0.2 доступна всем желающим. Дата выхода полной версии модификации на данный момент неизвестна.
Думаю этой игре не только в плане визуала нужно обновление, но и в других аспектах. Так сказать омолодить старушку.
Исходный код утерян к сожалению.
Приятно выглядит 👍
супер пупер ждем