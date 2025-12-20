ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 16.11.2004
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
9.2 2 278 оценок

Появились новые скриншоты с демонстрацией мода RTX Remix для Vampire: The Masquerade - Bloodlines

AceTheKing AceTheKing
+ ещё 5 картинок

Моддер Safemilk поделился новыми скриншотами из своего предстоящего RTX Remix мода для Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

Помимо продвинутого освещения с трассировкой пути, моддер так же занимается улучшением многих объектов, текстур и 3D-моделей в игре - из-за этого разработка мода хоть и движется, но, возможно, не так быстро, как этого хотелось бы игрокам.

Альфа-версия 0.0.2 доступна всем желающим. Дата выхода полной версии модификации на данный момент неизвестна.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines "Графический мод RTX Remaster"
14
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Egik81

Думаю этой игре не только в плане визуала нужно обновление, но и в других аспектах. Так сказать омолодить старушку.

1
bysaturn

Исходный код утерян к сожалению.

1
Rio17

Приятно выглядит 👍

QAnon

супер пупер ждем