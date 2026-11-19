Ранее на этой неделе, в день 22-й годовщины выхода оригинальной игры, моддер Safemilk выпустил новое обновление и трейлер проекта Vampire: The Masquerade – Bloodlines – RTX Remaster.

Проект, созданный на базе технологии NVIDIA RTX Remix, представляет собой попытку провести «поэлементный ремастер Vampire: The Masquerade – Bloodlines с полностью переработанными моделями, текстурами и освещением». Это подразумевает использование полноценной трассировки путей (Path Tracing), поддержку практически всех технологий NVIDIA DLSS и многое другое.

По теме: NVIDIA RTX Remix изначально создавалась для старых игр с фиксированным графическим конвейером, однако моддеры уже смогли добавить трассировку путей в Dark Souls и Fallout 4.

Впервые проект был анонсирован в марте 2024 года, вскоре после выхода открытой бета-версии RTX Remix. Как это часто бывает с подобными модификациями, разработка продвигается довольно медленно, однако представленные кадры показывают, что ремастер постепенно приобретает законченный вид. В альфа-версии 0.0.3 были переработаны следующие локации:

Спойлер

sm_oceanhouse_1 — практически всё, за исключением нескольких объектов окружения.

sm_oceanhouse_2 — практически всё, за исключением нескольких объектов окружения и текстур.

sm_tatoo_1 — набор текстур для стен, пола и потолка верхнего этажа.

sm_basement_1 — тестовые варианты стен и пола, а также этап переработки освещения.

sm_pier_1 — множество объектов окружения и текстур снаружи игровых автоматов и ипподрома.

sm_hub_1 — множество небольших элементов центральной локации, включая вывески и тестовые варианты фасадов некоторых зданий.

la_hub_1 — различные тестовые варианты фасадов зданий, несколько объектов окружения и отдельные этапы настройки освещения.

la_crackhouse_1 — стены, пол, потолок и переработанное освещение. Объекты окружения пока отсутствуют.

Особенно впечатляюще выглядит отель Ocean House — пожалуй, самая знаковая локация во всей Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Благодаря технологии RTX Remix он выглядит лучше, чем когда-либо прежде.

Vampire the Masquerade: Bloodlines – RTX Remaster — The Dead of Autumn 0.0.3 Update

К сожалению, прежде чем моддер сможет приступить к ремастерингу остальных областей игры, ему необходимо решить проблему постоянно увеличивающегося размера файлов проекта и создать полноценный установщик. Это может привести к некоторому замедлению разработки в ближайшее время.

Тем не менее Vampire: The Masquerade – Bloodlines – RTX Remaster стал ещё одним примером процветающего сообщества моддеров RTX Remix. Всего несколькими днями ранее состоялись первые публичные релизы RTX-ремастеров Dark Souls и Fallout 4. Пожалуй, лучшего времени для возвращения к старым играм ещё не было.