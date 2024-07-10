Создатель Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 назвал лучшую игру всех времен

Во время открытой игровой выставки gamescom latam изданию PC Gamer удалось немного пообщаться с одним из ключевых разработчиков CD Projekt RED — Павлом Саско. Он выступал в качестве помощника геймдиректора в The Witcher 3, Cyberpunk 2077 и расширении Phantom Liberty. Сейчас он, как и многие другие сотрудники студии, активно трудится над продолжением истории Cyberpunk 2077. Пока Саско не готов раскрывать детали будущей игры, однако он решил назвать самую лучшую, по его мнению, игру всех времен. Конечно же, этим проектом стала олдскульная RPG с обширными вариантами прохождения.
Павел Саско утверждает, что лучшей игрой даже сейчас во многих смыслах остается Vampire: The Masquerade - Bloodlines. Он провёл в этой игре сотни часов и даже спустя 20 лет проект восхищает его в области дизайна. Далеко не каждая игра способна дать игрокам настолько разнообразные варианты для прохождения заданий, учитывая десятки второстепенных факторов. Как отметил Саско, существует ещё много замечательных игр, как новых, так и старых, но только Vampire: The Masquerade - Bloodlines предлагает такой набор крутых возможностей для игрока.
Во время разговора с игровым разработчиком журналисты также поинтересовались, что он думает о сиквеле от Paradox Interactive и The Chinese Room. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 должна выйти уже осенью этого года, и судя по словам Саско, он с восхищением ждёт её выхода. Тем не менее он сомневается в том, что разработчики смогут повторить такой же уровень проработки, какой был в первой игре.
Ремейк бы, но пока остаётся ждать вторую часть.
Не чего хорошего ждать не стоит // Максим Кутузов
Какие моды вообще можно поставить, чтобы нормально пройти в 2024?
Один мод - Unofficial Patch 10.0, желательно в версии плюс. Исправлены почти все баги, восстановлена куча контента, имеется стабильная работа на десятке.
А в версии плюс завезены десятки новых квестов, что очень важно - потому что очки опыта тут даются только за квесты, желательно пройденные максимально стелсово и дипломатически. Ибо тогда по геймплею будет сохранен Маскарад, и получится нафармить дополнительные очки опыта за умное прохождение.
От автора "мы о6ocpaлись с киберnyком и это хорошо". Безотносительно aнaл карнавала - это вобще кто, чтобы что то там говорить, и чтобы его слушать? // Александр Ковалёв