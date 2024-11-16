Стала доступна альфа-версия RTX-ремастера Vampire The Masquerade: Bloodlines

Для поклонников Vampire The Masquerade: Bloodlines сегодня хорошие новости. Моддер Safemilk выпустил альфа-версию своего RTX Remix мода для этой классической RPG.

Как и все моды RTX Remix, этот добавит полную трассировку лучей/трассировку пути в Bloodlines. Однако, поскольку это альфа-релиз, в нем могут быть многочисленные визуальные сбои. Кроме того, он не отражает того, чего может достичь RTX Remix. По крайней мере, в текущем состоянии. Моддер называет его «черновым» релизом.

Например, VTM:B использует альфа-канал в качестве эмиссионной маски для многих текстур в игре. Поэтому моддер сделал грубый проход по их преобразованию в эмиссионные карты и применил их к соответствующим текстурам.

Вы можете скачать Vampire The Masquerade: Bloodlines RTX Remix Remaster Alpha 0.0.1 по этой ссылке. Также обязательно прочтите инструкции по его установке.