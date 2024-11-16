Стала доступна альфа-версия RTX-ремастера Vampire The Masquerade: Bloodlines

Для поклонников Vampire The Masquerade: Bloodlines сегодня хорошие новости. Моддер Safemilk выпустил альфа-версию своего RTX Remix мода для этой классической RPG.
Как и все моды RTX Remix, этот добавит полную трассировку лучей/трассировку пути в Bloodlines. Однако, поскольку это альфа-релиз, в нем могут быть многочисленные визуальные сбои. Кроме того, он не отражает того, чего может достичь RTX Remix. По крайней мере, в текущем состоянии. Моддер называет его «черновым» релизом.
Например, VTM:B использует альфа-канал в качестве эмиссионной маски для многих текстур в игре. Поэтому моддер сделал грубый проход по их преобразованию в эмиссионные карты и применил их к соответствующим текстурам.
Вы можете скачать Vampire The Masquerade: Bloodlines RTX Remix Remaster Alpha 0.0.1 по этой ссылке. Также обязательно прочтите инструкции по его установке.
уффф... если все модельки и окружение так переработают, то я с таким удовольствием завалюсь в эту игру еще разок.
Впринципе ты даже сам можешь это сделать
примерно раз в 5й или 6й
Анимации бы поправили! Игра то ахренненая но вот анимации просто жуть.
Ходят в ночной глуши, кровососы по улицам...
Только сколько лет уйдёт на создание такого фанатского ремастера.
ну если судить по тому что первая новость об этом была 25 марта , то скорее всего лет 10, если только rtx 60xx не начнут сами 3д модельки пилить , или мы не перейдем полностью на ии замену каждого кадра в реальном времени
За грязь от пальцев на клаве отдельное спасибо.
Это мы ждем (если когда-нибудь релизнется) в отличии от 2 части.
Alpha 0.0.1... Это же на 50 лет работы ещё.
Ну, выглядит реально получше и атмосфернее. Но по факту, этой игре именно ремейк с нуля нужен. Так как игра уже просто тупо не будет никак работать с новыми технологиями. Её тупо, надо переносить на новый движок, который с новыми технологиями работает, может кто-то из фанатов так и сделает, но это займёт до хрена времени. Плюс, я лично не буду играть в игру, которую перенесут на новый движок и всё, то есть сделают на отъе бись. Для меня главное чтобы в игру а) добавили более современную боёвку б) оставили всё, что есть в игре так, как было, может чуть-чуть добавив новое в) игру должны делать люди, которые бобра съели в редакции Revised, на основе которой сделана игра, либо же, можно попробовать обновить игру под 4 редакцию, то есть V20. В ином случае, игру лучше не трогать вообще.