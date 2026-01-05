Тим Кейн о причинах багов в RPG от Troika Games: "Всё из-за чрезмерного креативного энтузиазма маленькой команды"

Известный геймдизайнер Тим Кейн, соавтор оригинального Fallout и основатель студии Troika Games, объяснил, почему игры студии, такие как: Arcanum, Vampire: The Masquerade - Bloodlines и The Temple of Elemental Evil выходили с многочисленными багами, несмотря на богатый игровой опыт.

Главной причиной, по его словам, является чрезмерный креативный энтузиазм маленькой команды:

У нас было полно идей и столько всего, что мы хотели сделать. Обычно все функции создавались очень быстро, поскольку разработчики старались добавить побольше контента в игру.

Это приводило к тому, что разработчики в спешке внедряли большое количество сложных игровых механик, не успевая их полноценно протестировать и отладить. Проблемы усугублялись тем, что инструменты для создания этих механик также были багованными и несовершенными.

Обилие возможностей приводило к непредвиденным взаимодействиям систем и ошибкам. Кейн признал, что ответственность за это лежит на команде, но отметил, что сложные RPG в целом часто выходят с техническими проблемами.

Несмотря на это, наследие Troika Games живет: их проекты впечатляли глубиной и нестандартным подходом. Даже спустя десятилетия фанаты продолжают поддерживать и дорабатывать их с помощью патчей и модов, а сами игры превратились в культовую классику.