Тим Кейн о причинах багов в RPG от Troika Games: "Всё из-за чрезмерного креативного энтузиазма маленькой команды"

Известный геймдизайнер Тим Кейн, соавтор оригинального Fallout и основатель студии Troika Games, объяснил, почему игры студии, такие как: Arcanum, Vampire: The Masquerade - Bloodlines и The Temple of Elemental Evil выходили с многочисленными багами, несмотря на богатый игровой опыт.
Главной причиной, по его словам, является чрезмерный креативный энтузиазм маленькой команды:
У нас было полно идей и столько всего, что мы хотели сделать. Обычно все функции создавались очень быстро, поскольку разработчики старались добавить побольше контента в игру.
Это приводило к тому, что разработчики в спешке внедряли большое количество сложных игровых механик, не успевая их полноценно протестировать и отладить. Проблемы усугублялись тем, что инструменты для создания этих механик также были багованными и несовершенными.
Обилие возможностей приводило к непредвиденным взаимодействиям систем и ошибкам. Кейн признал, что ответственность за это лежит на команде, но отметил, что сложные RPG в целом часто выходят с техническими проблемами.
Несмотря на это, наследие Troika Games живет: их проекты впечатляли глубиной и нестандартным подходом. Даже спустя десятилетия фанаты продолжают поддерживать и дорабатывать их с помощью патчей и модов, а сами игры превратились в культовую классику.
зато сейчас в играх ни идей новых ни контента годного( та же маскарида 2 подтверждение), а баги как были так и остались
Эх кто же знал что это последняя нормальная bloodlines будет пипец