"$60 за вход, $90 - за всю игру": платные кланы в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 разозлили фанатов

Во время трансляции Gamescom Opening Night Live 2025 студия The Chinese Room наконец-то объявила официальную дату выхода и цену Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Игра, чья разработка растянулась на годы и сменила несколько студий, увидит свет уже 21 октября 2025 года и будет стоить 60 долларов. В эпоху, когда индустрия вовсю косится в сторону 80 долларов за стандартное издание, такой ценник - настоящий жест доброй воли. По крайней мере, так сперва подумали фанаты, пока не увидели, что издательство засунуло в более дорогие издания.
Deluxe Edition за 70 долларов будет содержать набор косметических предметов, а вот Premium Edition за внушительные 90 долларов помимо косметики позволит играть за два других клана - Ласомбра и Тореадор. Именно последний пункт и стал камнем преткновения, вызвав волну критики. В мире Vampire: The Masquerade кланы определяют не только внешность и историю персонажа, но и его уникальные способности и стиль игры. Таким образом, два полноценных игровых класса, предлагаемые за дополнительную плату, многими воспринимаются как контент, "вырезанный" из базовой игры.
"Bloodlines 2 официально разделила вампиров на платных и для бедных", "$60 за вход, $90 - за всю игру." - шутят некоторые игроки. Но большинство игроков разозлились, желая игре провала за такую подставу и грозясь просто спиратить ее.
Остаётся лишь порадоваться за фанатов, которые ждали эту игру больше десяти лет. Наконец-то у них есть возможность показать свою преданность самым понятным для Paradox языком - языком кошелька.
Не забывайте что игра прошла несколько производственных адов и слава Богу что кому-то хватило сил переделать игру и готовить к релизу, поэтому то что там клан в премиумном издании есть, ну считайте это как Supported Pack. Никто не заставляет покупать фулл-игру. Может она никакущая будет?
Купить стандарт, поиграть 2 часа и понять, а надо ли апгрейд делать или нет.
Помню как в 2019 году показывали в закрытом зале эксклюзивный геймплей от студии, которая её в первый раз делала. Выглядело очень хорошо, скажу честно. Сейчас конечно хуже по графону, но всё-равно интересно взглянуть что получилось в итоге.
издание поддержки, о котором ты упоминаешь это чаще всего музыка, артбуки, обои, комментарии разработчиков или старые уровни игры. Но никак не контент актуальной версии, который, просто Так решили вырезать и продавать. А сколько кругов Ада прошла игра нас не должно волновать. И тем более наш кошелек
Ну так это параходы чему все удивляются ? Ладно хоть концовки не продают и на том спасибо
Вот вы человеку клоунов лепите, а параходы ж реально один из самых жадных издателей, посмотрите на количество DLC к их играм.
зато и поддержкой своих игр они занимаются лет по 10. взять туже Европу.
В Каллисто протоколе концовку продавали как для
Еще бы не разозлили. Я не фанат вселенной, но даже так очень их понимаю.
пойдите избейте близов за некроманта
может за паладина?
можно и за паладина
в 3 некр dlc шёл
Класс и глава в онлайн игре не равно сингловой)
интеренсо как они её пиратить собрались там же вроде как денува будет или я ошбаюсь?
Не будет, она выходит в GOG https://www.gog.com/en/game/vampire_the_masquerade_bloodlines_2
О, ну значит, несмотря на отличие от первой части, станет "народной" игрой у нового поколения игроков.
а ну тогда имеет смысл скачать глянуть хотя бы ради чего её так усиленно пиарят
Ну с таким отношением к потребителям, время поднимать флаг. Нельзя поддерживать такой подход рублем.
Желаю всем воздержаться от покупки на старте по полному ценнику. Paradox уже слишком перегибает палку.
Да еще и для игры, к которой пока много вопросов. Ну и графически для 2025-ого года игра выглядит устаревшей.
В последнем трейлере в открывающей сцене запихать на первый план низкополигональные текстуры - это надо постараться ещё.
А миллион крохотных ДЛЦ за нехилый ценник для их 4-Х стратегий - это, типа, норм и вообще не показатель?
Тоже дичь, конечно.
Но не до такой степени, как отрезание куска от одиночной RPG прямо на старте.
Скоро будем платить 60$ за возможность купить возможность купить обрезанную игру за 60 - 80$. Эх, заживём!
Ну скорее всего это будет не просто добавление нового класса, кланы - это довольно важная часть сеттинга, может быть даже клановая сюжетная линия на несколько часов, тогда наценка вполне оправдана. Если нет, то сосня
Ничего не знаю, у Буки ещё 4 года назад купил полное издание за 1000р., пусть его и предоставляют.
Я тоже купил когда то только в егс.Вот только боюсь таких как мы они кинут.
А за выход 100 долларов?