Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.8 469 оценок

"$60 за вход, $90 - за всю игру": платные кланы в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 разозлили фанатов

2BLaraSex 2BLaraSex

Во время трансляции Gamescom Opening Night Live 2025 студия The Chinese Room наконец-то объявила официальную дату выхода и цену Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Игра, чья разработка растянулась на годы и сменила несколько студий, увидит свет уже 21 октября 2025 года и будет стоить 60 долларов. В эпоху, когда индустрия вовсю косится в сторону 80 долларов за стандартное издание, такой ценник - настоящий жест доброй воли. По крайней мере, так сперва подумали фанаты, пока не увидели, что издательство засунуло в более дорогие издания.

Станьте хозяином ночи: новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 подтвердил дату выхода в конце октября

Deluxe Edition за 70 долларов будет содержать набор косметических предметов, а вот Premium Edition за внушительные 90 долларов помимо косметики позволит играть за два других клана - Ласомбра и Тореадор. Именно последний пункт и стал камнем преткновения, вызвав волну критики. В мире Vampire: The Masquerade кланы определяют не только внешность и историю персонажа, но и его уникальные способности и стиль игры. Таким образом, два полноценных игровых класса, предлагаемые за дополнительную плату, многими воспринимаются как контент, "вырезанный" из базовой игры.

"Bloodlines 2 официально разделила вампиров на платных и для бедных", "$60 за вход, $90 - за всю игру." - шутят некоторые игроки. Но большинство игроков разозлились, желая игре провала за такую подставу и грозясь просто спиратить ее.

Остаётся лишь порадоваться за фанатов, которые ждали эту игру больше десяти лет. Наконец-то у них есть возможность показать свою преданность самым понятным для Paradox языком - языком кошелька.

32
46
Комментарии: 46
gameplaynostalgia

Не забывайте что игра прошла несколько производственных адов и слава Богу что кому-то хватило сил переделать игру и готовить к релизу, поэтому то что там клан в премиумном издании есть, ну считайте это как Supported Pack. Никто не заставляет покупать фулл-игру. Может она никакущая будет?

Купить стандарт, поиграть 2 часа и понять, а надо ли апгрейд делать или нет.

Помню как в 2019 году показывали в закрытом зале эксклюзивный геймплей от студии, которая её в первый раз делала. Выглядело очень хорошо, скажу честно. Сейчас конечно хуже по графону, но всё-равно интересно взглянуть что получилось в итоге.

14
PunksPlay

издание поддержки, о котором ты упоминаешь это чаще всего музыка, артбуки, обои, комментарии разработчиков или старые уровни игры. Но никак не контент актуальной версии, который, просто Так решили вырезать и продавать. А сколько кругов Ада прошла игра нас не должно волновать. И тем более наш кошелек

17
Nodas

Ну так это параходы чему все удивляются ? Ладно хоть концовки не продают и на том спасибо

10
Лорд Малак

Вот вы человеку клоунов лепите, а параходы ж реально один из самых жадных издателей, посмотрите на количество DLC к их играм.

3
Анжелика04 Лорд Малак

зато и поддержкой своих игр они занимаются лет по 10. взять туже Европу.

unknoun

В Каллисто протоколе концовку продавали как для

1
North235

Еще бы не разозлили. Я не фанат вселенной, но даже так очень их понимаю.

7
Alex40001

пойдите избейте близов за некроманта

6
нитгитлистер

может за паладина?

1
Alex40001 нитгитлистер

можно и за паладина

в 3 некр dlc шёл

3
-zotik-

Класс и глава в онлайн игре не равно сингловой)

2
нитгитлистер

интеренсо как они её пиратить собрались там же вроде как денува будет или я ошбаюсь?

4
2BLaraSex

Не будет, она выходит в GOG https://www.gog.com/en/game/vampire_the_masquerade_bloodlines_2

4
Anglerfish 2BLaraSex

О, ну значит, несмотря на отличие от первой части, станет "народной" игрой у нового поколения игроков.

2
нитгитлистер 2BLaraSex

а ну тогда имеет смысл скачать глянуть хотя бы ради чего её так усиленно пиарят

1
Rey4rtRO

Ну с таким отношением к потребителям, время поднимать флаг. Нельзя поддерживать такой подход рублем.

4
Lazy Mutton

Желаю всем воздержаться от покупки на старте по полному ценнику. Paradox уже слишком перегибает палку.

Да еще и для игры, к которой пока много вопросов. Ну и графически для 2025-ого года игра выглядит устаревшей.

В последнем трейлере в открывающей сцене запихать на первый план низкополигональные текстуры - это надо постараться ещё.

3
Anglerfish

А миллион крохотных ДЛЦ за нехилый ценник для их 4-Х стратегий - это, типа, норм и вообще не показатель?

3
Lazy Mutton Anglerfish

Тоже дичь, конечно.

Но не до такой степени, как отрезание куска от одиночной RPG прямо на старте.

4
Makimah Lazy Mutton

Скоро будем платить 60$ за возможность купить возможность купить обрезанную игру за 60 - 80$. Эх, заживём!

1
YegorSemenov

Ну скорее всего это будет не просто добавление нового класса, кланы - это довольно важная часть сеттинга, может быть даже клановая сюжетная линия на несколько часов, тогда наценка вполне оправдана. Если нет, то сосня

3
Kenn1y

Ничего не знаю, у Буки ещё 4 года назад купил полное издание за 1000р., пусть его и предоставляют.

2
Vantor

Я тоже купил когда то только в егс.Вот только боюсь таких как мы они кинут.

1
ZAUSA
А за выход 100 долларов?

2
