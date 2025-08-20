"$60 за вход, $90 - за всю игру": платные кланы в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 разозлили фанатов

Во время трансляции Gamescom Opening Night Live 2025 студия The Chinese Room наконец-то объявила официальную дату выхода и цену Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Игра, чья разработка растянулась на годы и сменила несколько студий, увидит свет уже 21 октября 2025 года и будет стоить 60 долларов. В эпоху, когда индустрия вовсю косится в сторону 80 долларов за стандартное издание, такой ценник - настоящий жест доброй воли. По крайней мере, так сперва подумали фанаты, пока не увидели, что издательство засунуло в более дорогие издания.

Deluxe Edition за 70 долларов будет содержать набор косметических предметов, а вот Premium Edition за внушительные 90 долларов помимо косметики позволит играть за два других клана - Ласомбра и Тореадор. Именно последний пункт и стал камнем преткновения, вызвав волну критики. В мире Vampire: The Masquerade кланы определяют не только внешность и историю персонажа, но и его уникальные способности и стиль игры. Таким образом, два полноценных игровых класса, предлагаемые за дополнительную плату, многими воспринимаются как контент, "вырезанный" из базовой игры.

"Bloodlines 2 официально разделила вампиров на платных и для бедных", "$60 за вход, $90 - за всю игру." - шутят некоторые игроки. Но большинство игроков разозлились, желая игре провала за такую подставу и грозясь просто спиратить ее.

Остаётся лишь порадоваться за фанатов, которые ждали эту игру больше десяти лет. Наконец-то у них есть возможность показать свою преданность самым понятным для Paradox языком - языком кошелька.