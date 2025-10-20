ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 553 оценки

Авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 подробнее познакомили с ключевыми персонажами мрачного мира

Gutsz Gutsz

Paradox Interactive представила пятое видео из цикла дневников разработчиков по Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, в котором автор Кристофер Од знакомит зрителей с ключевыми персонажами тёмного Сиэтла. Атмосфера города, где снег и неон смешиваются с кровью, становится ареной для сложной борьбы между древними кланами, амбициозными вампирами и смертельно опасными союзами.

В центре внимания — Лу Грэм, владычица Сиэтла, чья власть напоминает мафиозную империю. Её приближённые — хладнокровный делец Рэнг, вспыльчивый шериф Кэмпбелл и загадочный Талли, общительный представитель клана Носферату, который знает слишком много чужих тайн. На стороне Камарильи стоит также София, учёная, чьи эксперименты с тонкой кровью ставят под вопрос саму природу вампиров, и Изабелла, артистка, играющая с Грядущим Разоблачением через свои провокационные выступления.

Противостоят им анархисты — среди них бывший хирург Кацумі, объявленная изгоем ради устрашения остальных, спокойный, но непокорный Макс, и новая фигура на шахматной доске — Никс, представительница клана Гангрелов, действующая без расчёта, но с хищной уверенностью. За всем этим из тени наблюдает Агент Бейкер, глава Управления информированности и осведомлённости, охотящаяся на сверхъестественных существ с фанатичным упорством.

В Bloodlines 2 авторы обещают, что каждый выбор игрока влияет на развитие истории: от политических интриг до личных отношений между героями. Сиэтл — не просто декорация, а живой организм, где каждое слово и каждое решение могут стать последним.

Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 состоится уже завтра — 21 октября.

Комментарии:  5
Kokoprime1991

Максимально повесточные персонажи, особенно АГЕНТ(БЭКЕР)- это вообще "что"? ^_^

Все какие-то уродцы, в 1й части можно было десяток персонажей назвать и все обладали запоминающейся внешностью и характером, тут даже 3х назвать сложно, все ставки словно на бубсовую-бабу сделаны. В первой части даже злыдни были харизматы, а тут вот просмотрел ролик И УЖЕ ЗАБЫЛ ИХ .

3
Константин335

Вполне стандартные персонажи, а шизиков которые во всем видят повестку слушать не стоит

2
BENDJI

Повестка определённо есть, рука СвитБеби постаралась, но это не значит что именно это сделает игру плохой.

Константин335 BENDJI

Какой-то пессимистичный настрой у тебя. Лично я шедевра не жду, но вполне неплохую игру которую можно будет пройти

BENDJI Константин335

Если будет неплохой, я буду только рад.