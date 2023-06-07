Авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 показали новые скриншоты. Разработка игры идет полным ходом ©

Paradox Interactive вышли на связь и показали новые скриншоты многострадальной Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Издательство так же сообщило, что разработка идет полным ходом, но новую информацию стоит ожидать только в сентябре этого года. Тогда и назовут имя новых разработчиков.

Предзаказавшие физические издания старой версии игры получат рефанд, так как бонусный контент изданий будет изменён. Предзаказы цифровых версий остаются в силе, но купившие всё равно могут запросить возврат средств

Нам не терпится показать вам больше и мы надеемся, что все вы будете с нами в сентябре, когда мы откроем новые подробности. Мы знаем, что вам не терпится увидеть, как продвигается работа над игрой, поэтому мы собрали свежую порцию скриншотов, чтобы поделиться с вами.