Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 TBA
7.9 263 оценки

Авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 показали новые скриншоты. Разработка игры идет полным ходом

©
butcher69
Новости

Paradox Interactive вышли на связь и показали новые скриншоты многострадальной Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Издательство так же сообщило, что разработка идет полным ходом, но новую информацию стоит ожидать только в сентябре этого года. Тогда и назовут имя новых разработчиков.

Предзаказавшие физические издания старой версии игры получат рефанд, так как бонусный контент изданий будет изменён. Предзаказы цифровых версий остаются в силе, но купившие всё равно могут запросить возврат средств

Нам не терпится показать вам больше и мы надеемся, что все вы будете с нами в сентябре, когда мы откроем новые подробности. Мы знаем, что вам не терпится увидеть, как продвигается работа над игрой, поэтому мы собрали свежую порцию скриншотов, чтобы поделиться с вами.
Скриншоты
11
7
Последние посты по игре Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Бывший разработчик Bloodlines 2 приобретен компанией Keywords Studios и станет частью ее бизнеса по поддержке разработок
Бывший разработчик Bloodlines 2 приобретен компанией Keywords Studios и станет частью ее бизнеса по поддержке разработок
Разработчикам Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 уже есть что показать и рассказать, но нужно еще время
Разработчикам Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 уже есть что показать и рассказать, но нужно еще время
Похоже, что с разработкой Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, помогают создатели Everybody's Gone to the Rapture
Похоже, что с разработкой Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, помогают создатели Everybody's Gone to the Rapture
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Mr_Bredman

Оно живое, вот это сюрприз конечно ! Может на ближайших выставках чё и покажут или хотя бы наконец-то объявят новую команду разрабов.

6
Roy1010
0
deusMarshall

Ну наконец-то, не прошло и года) надеюсь они все сделают как надо

1
Orbit0330

Хоть что-то:)

0
Sickofitall
Paradox Interactive вышли на связь

Ты опять выходишь на связь, мудило? (C)

0
OculusMortem

Уже хорошо что вышли на связь. Если это "In Game" реальные скриншоты, то выглядит вполне неплохо. Предзаказ бляд мун эдишн висит до сих пор и возвращать деньги не собираюсь, хочу видеть чем вся эта история в итоге закончится.

-1
Pravdarub

Очередной свидетель предзаказа.

1