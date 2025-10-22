Авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 принесли извинения и пообещали срочные исправления

После долгих лет ожидания сиквела культовой ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines фанаты наконец дождались релиза — и вскоре испытали разочарование. Главной причиной недовольства игроков стало техническое состояние проекта, который оказался полон ошибок, просадок производительности и проблем с запуском. Несмотря на ожидания масштабного возвращения легенды, Bloodlines 2 стартовала с «смешанными» отзывами в Steam и бурной критикой в сети.

Всего через день после выхода представители White Wolf, The Chinese Room и Paradox Interactive опубликовали официальное обращение к сообществу, поблагодарив фанатов за поддержку и детальные отчёты о багах. Разработчики признали наличие множества ошибок и пообещали ускорить выпуск патчей, чтобы стабилизировать игру на всех платформах.

Среди наиболее критичных проблем, над которыми команда работает в первую очередь, указаны:

невозможность запуска игры или зависание на стартовом экране;

отсутствие NPC в некоторых квестах Сиэтла;

неработающие клавиши на клавиатурах AZERTY;

частые сбои и вылеты на консолях;

отсутствие настроек FOV, размытия и HUD.

Команда также предложила временные обходные решения, включая запуск игры от имени администратора, перезагрузку сохранений или понижение параметра постобработки, чтобы отключить размытие при движении. По словам разработчиков, они продолжают собирать отзывы и готовят крупное обновление, которое устранит основные недоработки.

Тем, кто столкнулся с ошибками при запуске или настройке игры, помогут наши гайды, которые решают часть проблем — например, фикс запуска, изменение FOV и отключение лишних эффектов.

Кроме того, сообщество уже выпустило модификации, улучшающие оптимизацию и повышающие производительность Bloodlines 2, ознакомиться с которыми можно здесь.