Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 556 оценок

Авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 раскрывают тайны Мира Тьмы в свежем ролике

Gutsz Gutsz

Авторы Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 представили шестое видео из цикла Deep Dive, в котором подробно рассказывают об устройстве мира грядущей игры. В свежем выпуске под названием Vampire 101 зрителей встречает наставница по имени Хадди, объясняющая основные принципы существования вампиров и законы, по которым живут обитатели Сиэтла в этом мрачном сеттинге.

Видео знакомит с ключевыми аспектами жизни киндредов — от необходимости утолять жажду крови и избегать солнечного света до существования Охотников, известных как Вторая Инквизиция. Игрокам напомнили, что вампиры хоть и бессмертны, но уязвимы: огонь, кол в сердце или слишком пристальное внимание людей способны быстро оборвать их существование. Отдельно рассказали о кланах — Мавианах, Носферату и Тонкой Крови, — каждый из которых обладает собственными проклятиями и уникальными способностями.

В ролике также затронута политическая структура Мира Тьмы: строгая Камарилья, следящая за соблюдением Маскарада, бунтари-Анархи, отвергающие старые законы, и редкие слухи о Саббате — безудержных чудовищах, презирающих человечность и стремящихся уничтожить правила, скрывающие их от людей. В Сиэтле, куда попадёт игрок, власть по-прежнему удерживает Камарилья, но баланс сил может измениться в любую ночь.

Ранее разработчики уже посвятили отдельный материал ключевым персонажам игры и фракциям, с которыми игроки столкнутся в обновлённой версии культового мира. Подробнее об этом можно прочитать в предыдущей новости.

Авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 подробнее познакомили с ключевыми персонажами мрачного мира

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выходит уже сегодня вечером на ПК и консолях, приглашая игроков окунуться в атмосферу ночного Сиэтла.

Комментарии:  8
Alex40001

готовим плащи )

2
jax baron

и трусы.

Лобо

Эм кол в сердце ведь не убивает а только обездвижмвает.

2
jax baron

его можно обоссать.

Котян Сутоевич jax baron

Кол, или вампира?

jax baron Котян Сутоевич

обоих.

1
Иваныч из Тулы

Судя по заверениям разработчиков, игра года, не иначе.

SERGEY-SP

Атмосфера приятная в игре!Кто бы что не говорил!Ночной неоновый сиэтл огонь!