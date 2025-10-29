Bloodlines 2 получила хэллоуинское обновление с новыми обликами и исправлением ошибок

The Chinese Room выпустила обновление 1.0.2 для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Оно добавляет 24 новых способа персонализировать свой образ, включая 8 новых причёсок, 8 вариантов макияжа и 8 цветов глаз.
В патче есть целый ряд исправлений ошибок. Устранены различные сбои в игре, включая проблемы с загрузкой, а также исправлены проблемы с NPC и пропавшая озвучка.
В будущих обновлениях разработчики планируют включить такие функции, как ползунок FOV, новые параметры сохранения игры, пользовательские настройки сложности, включающие возможность играть только за сторону Файра во время второго прохождения, а также дополнительные возможности настройки.
Полный список изменений можно посмотреть здесь.
Что насчёт исправление бага в русской локализации ?
Ну если верить патч-ноуту то исправили "Clan-specific dialogue options missing in localizations"
А у меня, как игра безбожно лагала на мишке, так и лагает
Генерацию кадров включи, и ничего лагать не будет.
когда ожидать патч для пираток ?
Уже на торрнетах. Совпадение с предыдущим релизом 2,4% - перекачивать по новой, благо всего жалких 24ГБ.
ну и где прически ни чиго нет
Через годик может и будет в играбельном состоянии
Тупица, игра работает великолепно с современными технологиями.
Или ты из тех додиков, кто не признает апскейлинг и генерацию, ну тогда жди дальше..
у тебя прически есть?
Что значит "только за сторону Файра"?
Уберут беготню прошлогоднюю
что с начало начать изза бага? или нет?
Начни лучше сначала. Ведь дополнительная реплика в ни на что не влияющих диалогах это очень важно. Такое пропускать нельзя
знаю что можно стать главой города но я думаю из-за бага это получится или нет
В ролике. И это же не зависит от клана, поэтому клановые реплики не влияют
А фикс решает баг с Вероной?
Т.е. разрабы залили в игру заведомо унылый контент и разрешили его скипнуть в НГ+? Да они походу чертовы гении, ахахахахаха
А где слово оптимизация!!!???