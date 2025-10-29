Bloodlines 2 получила хэллоуинское обновление с новыми обликами и исправлением ошибок

The Chinese Room выпустила обновление 1.0.2 для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Оно добавляет 24 новых способа персонализировать свой образ, включая 8 новых причёсок, 8 вариантов макияжа и 8 цветов глаз.

В патче есть целый ряд исправлений ошибок. Устранены различные сбои в игре, включая проблемы с загрузкой, а также исправлены проблемы с NPC и пропавшая озвучка.

В будущих обновлениях разработчики планируют включить такие функции, как ползунок FOV, новые параметры сохранения игры, пользовательские настройки сложности, включающие возможность играть только за сторону Файра во время второго прохождения, а также дополнительные возможности настройки.

Полный список изменений можно посмотреть здесь.