Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
6.9 820 оценок

Bloodlines 2 получила хэллоуинское обновление с новыми обликами и исправлением ошибок

monk70 monk70

The Chinese Room выпустила обновление 1.0.2 для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Оно добавляет 24 новых способа персонализировать свой образ, включая 8 новых причёсок, 8 вариантов макияжа и 8 цветов глаз.

В патче есть целый ряд исправлений ошибок. Устранены различные сбои в игре, включая проблемы с загрузкой, а также исправлены проблемы с NPC и пропавшая озвучка.

В будущих обновлениях разработчики планируют включить такие функции, как ползунок FOV, новые параметры сохранения игры, пользовательские настройки сложности, включающие возможность играть только за сторону Файра во время второго прохождения, а также дополнительные возможности настройки.

Полный список изменений можно посмотреть здесь.

Madiark

Что насчёт исправление бага в русской локализации ?

2
1LoneWolf1

Ну если верить патч-ноуту то исправили "Clan-specific dialogue options missing in localizations"

2
Neko-Aheron

А у меня, как игра безбожно лагала на мишке, так и лагает

2
tesla707

Генерацию кадров включи, и ничего лагать не будет.

2
CHRONO GAME

когда ожидать патч для пираток ?

2
tesla707

Уже на торрнетах. Совпадение с предыдущим релизом 2,4% - перекачивать по новой, благо всего жалких 24ГБ.

1
DemonLrus

ну и где прически ни чиго нет

2
agula98

Через годик может и будет в играбельном состоянии

1
tesla707

Тупица, игра работает великолепно с современными технологиями.
Или ты из тех додиков, кто не признает апскейлинг и генерацию, ну тогда жди дальше..

3
DemonLrus tesla707

у тебя прически есть?

ven4ester2310

Что значит "только за сторону Файра"?

Givemethedust

Уберут беготню прошлогоднюю

1
DemonLrus

что с начало начать изза бага? или нет?

Givemethedust

Начни лучше сначала. Ведь дополнительная реплика в ни на что не влияющих диалогах это очень важно. Такое пропускать нельзя

2
DemonLrus Givemethedust
Спойлер

знаю что можно стать главой города но я думаю из-за бага это получится или нет

Givemethedust DemonLrus

В ролике. И это же не зависит от клана, поэтому клановые реплики не влияют

nemsis94

А фикс решает баг с Вероной?

CyberDark

Т.е. разрабы залили в игру заведомо унылый контент и разрешили его скипнуть в НГ+? Да они походу чертовы гении, ахахахахаха

BushmasterFireArms

А где слово оптимизация!!!???

