Bloodlines 2 создается на Unreal Engine 5; Paradox уверена в релизном окне

На PAX West 2023 компания Paradox Interactive наконец-то представила долгожданные новости о Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. После замены Hardsuit Labs в качестве разработчика над игрой работала британская студия The Chinese Room. Запуск запланирован на осень 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Конечно, релиз Bloodlines 2 неоднократно задерживался; Первоначально он должен был состояться в конце 2020 года. Однако в интервью Digital Trends Шон Грини (вице-президент ИС World of Darkness в Paradox) выразил уверенность в том, что целевой срок выхода игры запланирован на осень 2024 года, поскольку игра уже преодолела стадию альфа-разработки.
Если бы мы не были уверены в новом окне выпуска, мы бы не начали новую маркетинговую кампанию. Есть причина, по которой мы какое-то время не общались и не продвигали эту игру. Мы хотели, чтобы у The Chinese Room была возможность получить это детище, вырастить его, не прерывая разработки, и получить чистую альфа-версию. Теперь, когда мы прошли альфа-версию, пришло время поговорить с нашими фанатами.
Что касается разрыва с Hardsuit Labs и работы над Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Грини сказал:
Hardsuit Labs — отличная студия, и они проделали большую хорошую работу над этим проектом. Просто у нас было совершенно разное видение конечного продукта, и мы не могли прийти к единому мнению. Поэтому правильным решением было прекратить сотрудничество и найти студию, которая разделяла бы это видение. Работа, проделанная над игрой, была очень важна для того, чтобы довести нас до определенного момента, поэтому темы, Сиэтл как сеттинг, а также значительная часть графики и персонажей были перенесены.
Последнее утверждение содержит особенно важную информацию при оценке уверенности Paradox. Создание ролевой игры высшего класса всего за три года с нуля было бы непростой задачей для любого, но, учитывая уже проделанный большой объем работ, The Chinese Room, безусловно, получила солидный старт.
The Chinese Room также решила перейти с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5, что означает, что Bloodlines 2 может использовать преимущества встроенных функций, таких как Lumen и Nanite. Неясно, будут ли по-прежнему включены трассировка лучей и поддержка NVIDIA DLSS, как первоначально планировалось.
Разработчики опубликуют информацию о каждом игровом клане до конца 2023 года, а раскрытие игрового процесса запланировано на январь 2024 года.
ну штош.. все понятно. будет очередное неоптимизированное поделие.
А кто-то вообще в этом сомневался? Я вот не сомневался в этом вне зависимости от выбора движка игры. Да хоть на Unity игру делайте.
А что там расписывать то? Ну, ясень-пень, что будут все Кланы Камарильи, включая Антитрибу Ласомбра, Бану Хаким (Ассамиты), плюс - может ещё Горгульи, но уж точно не игровые персонажи. Каитиффы судя по всему - будут. Полумесяцы, они же Слабокровные - будут обязательно. Однако, похоже, не игровыми персонажами (Слава Каину!). Тремеры Камарильи будут как обычно из Дома Тремер, только теперь уже без Кланового Проклятия Старого Мира Тьмы. В Анархах примерно тоже самое, а Дом их Тремеров называется Ипсиссимус, Дом Карны, который состоит из женщин-феминисток, что презирают патриархальную Пирамиду, вроде Независимый, если не путаю. Ну, а у Шабаша всё ещё Дом Горатрикс есть.
Что же касается Независимых Кланов и Кланов Шабаша, ну, Шабашем нам никто поиграть не даст - дуля с маком, а жаль. Из Независимых Кланов в основном вопрос стоит вокруг Министерства (Последователи Сета), и я ещё сомневаюсь, что дадут возможность играть Равносами и Истинными Бруха, ну, а в V5 Дети Осириса стали смертными. Про разные Линии Крови я лучше промолчу. Дочерью Какофонии мы точно не сможем сыграть.
Ах, да, чуть не забыл. В V5 Гангрелы в состав Камарильи не входят.
Все ещё надеюсь, что смогут из этого долгостроя сделать что-то хорошее
Ну что ж,в 2024 году увидим насколько пароходы уверенны в релизном окне.