Bloodlines 2 создается на Unreal Engine 5; Paradox уверена в релизном окне ©

На PAX West 2023 компания Paradox Interactive наконец-то представила долгожданные новости о Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. После замены Hardsuit Labs в качестве разработчика над игрой работала британская студия The Chinese Room. Запуск запланирован на осень 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Конечно, релиз Bloodlines 2 неоднократно задерживался; Первоначально он должен был состояться в конце 2020 года. Однако в интервью Digital Trends Шон Грини (вице-президент ИС World of Darkness в Paradox) выразил уверенность в том, что целевой срок выхода игры запланирован на осень 2024 года, поскольку игра уже преодолела стадию альфа-разработки.

Если бы мы не были уверены в новом окне выпуска, мы бы не начали новую маркетинговую кампанию. Есть причина, по которой мы какое-то время не общались и не продвигали эту игру. Мы хотели, чтобы у The Chinese Room была возможность получить это детище, вырастить его, не прерывая разработки, и получить чистую альфа-версию. Теперь, когда мы прошли альфа-версию, пришло время поговорить с нашими фанатами.

Что касается разрыва с Hardsuit Labs и работы над Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Грини сказал:

Hardsuit Labs — отличная студия, и они проделали большую хорошую работу над этим проектом. Просто у нас было совершенно разное видение конечного продукта, и мы не могли прийти к единому мнению. Поэтому правильным решением было прекратить сотрудничество и найти студию, которая разделяла бы это видение. Работа, проделанная над игрой, была очень важна для того, чтобы довести нас до определенного момента, поэтому темы, Сиэтл как сеттинг, а также значительная часть графики и персонажей были перенесены.

Последнее утверждение содержит особенно важную информацию при оценке уверенности Paradox. Создание ролевой игры высшего класса всего за три года с нуля было бы непростой задачей для любого, но, учитывая уже проделанный большой объем работ, The Chinese Room, безусловно, получила солидный старт.

The Chinese Room также решила перейти с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5, что означает, что Bloodlines 2 может использовать преимущества встроенных функций, таких как Lumen и Nanite. Неясно, будут ли по-прежнему включены трассировка лучей и поддержка NVIDIA DLSS, как первоначально планировалось.

Разработчики опубликуют информацию о каждом игровом клане до конца 2023 года, а раскрытие игрового процесса запланировано на январь 2024 года.