Британская студия The Chinese Room выкупила акции и ушла от издательства Sumo Digital

Британская инди-студия The Chinese Room, известная своими уникальными проектами, такими как Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture и свежим хоррором Still Wakes the Deep, официально стала независимой компанией. Ранее входившая в состав Sumo Digital, студия завершила выкуп акций менеджментом и теперь работает самостоятельно, сохранив свой творческий курс.
Новость появилась на фоне неопределённости, возникшей после заявления Sumo Digital о смене приоритетов — компания сосредоточится на сервисной разработке для партнёров, отказываясь от собственных оригинальных франшиз. Это вызвало слухи о возможной продаже The Chinese Room частной инвестиционной фирме или зарубежному покупателю — учитывая, что сама Sumo принадлежит китайскому гиганту Tencent с 2018 года.
Однако благодаря поддержке венчурной компании Hiro Capital и усилиям директора студии Эда Дейли, The Chinese Room обрела свободу принимать решения и создавать игры по своему видению. «Выкуп акций позволяет нам продолжать работу над новой оригинальной интеллектуальной собственностью и сотрудничать с другими студиями, если проекты соответствуют нашему стилю», — отметил Дейли.
Сейчас команда работает над двумя новыми проектами, а ближайшим релизом станет долгожданная Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, которую издаст Paradox Interactive уже в октябре. Ранее The Chinese Room выпустила DLC Siren’s Rest для Still Wakes the Deep, получившей позитивные отзывы.
Спайк Лори из Hiro Capital подчеркнул важность поддержки британских студий: «The Chinese Room — один из творческих лидеров страны, их игры отражают британскую культуру и талант. Потерять их для зарубежных корпораций было бы трагедией для индустрии, которая стоит миллиарды и славится во всём мире». Теперь студия готова не только сохранить свой уникальный почерк, но и продолжать расширять границы инди-игр, оставаясь верной своему британскому наследию.
Этот шаг стал важным сигналом для всей игровой индустрии: даже в эпоху больших корпораций и глобальных сделок независимость и творческая свобода остаются ключевыми ценностями для успешных студий.
Когда уже анонсируют что разработку игры передали другим разработчикам.
Когда уже эта адвенчура выйдет
Значит ждем от них еще отличных игр. Still Wakes the Deep у них хорошая игра
Видимо увольнения были либо ради этой сделки, либо обычной практикой после завершения проекта