Британская студия The Chinese Room выкупила акции и ушла от издательства Sumo Digital

Британская инди-студия The Chinese Room, известная своими уникальными проектами, такими как Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture и свежим хоррором Still Wakes the Deep, официально стала независимой компанией. Ранее входившая в состав Sumo Digital, студия завершила выкуп акций менеджментом и теперь работает самостоятельно, сохранив свой творческий курс.

Новость появилась на фоне неопределённости, возникшей после заявления Sumo Digital о смене приоритетов — компания сосредоточится на сервисной разработке для партнёров, отказываясь от собственных оригинальных франшиз. Это вызвало слухи о возможной продаже The Chinese Room частной инвестиционной фирме или зарубежному покупателю — учитывая, что сама Sumo принадлежит китайскому гиганту Tencent с 2018 года.

Однако благодаря поддержке венчурной компании Hiro Capital и усилиям директора студии Эда Дейли, The Chinese Room обрела свободу принимать решения и создавать игры по своему видению. «Выкуп акций позволяет нам продолжать работу над новой оригинальной интеллектуальной собственностью и сотрудничать с другими студиями, если проекты соответствуют нашему стилю», — отметил Дейли.

Сейчас команда работает над двумя новыми проектами, а ближайшим релизом станет долгожданная Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, которую издаст Paradox Interactive уже в октябре. Ранее The Chinese Room выпустила DLC Siren’s Rest для Still Wakes the Deep, получившей позитивные отзывы.

Спайк Лори из Hiro Capital подчеркнул важность поддержки британских студий: «The Chinese Room — один из творческих лидеров страны, их игры отражают британскую культуру и талант. Потерять их для зарубежных корпораций было бы трагедией для индустрии, которая стоит миллиарды и славится во всём мире». Теперь студия готова не только сохранить свой уникальный почерк, но и продолжать расширять границы инди-игр, оставаясь верной своему британскому наследию.

Этот шаг стал важным сигналом для всей игровой индустрии: даже в эпоху больших корпораций и глобальных сделок независимость и творческая свобода остаются ключевыми ценностями для успешных студий.