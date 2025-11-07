Бюджет Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 оценили почти в 63 миллиона долларов

Аналитики шведского банка Swedbank предположили, что разработка Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 обошлась издателю Paradox Interactive примерно в 600 миллионов шведских крон — около 62,8 млн долларов. При этом сумма не учитывает расходы на маркетинг, так что общий бюджет проекта может быть значительно выше.
Официально Paradox Interactive и студия The Chinese Room цифры не раскрывали, поэтому точность оценки остаётся под вопросом. Однако стоит отметить, что Swedbank Robur, дочка банка, владеет 3,4% акций Paradox, что может указывать на определённую осведомлённость аналитиков.
Согласно сервисам VG Insights и Gamalytic, выручка Steam-версии Bloodlines 2 составляет от 8,4 до 13 миллионов долларов, не считая продаж в Epic Games Store, GOG и на консолях.
Игра вышла 21 октября после многолетней и непростой разработки. Однако старт оказался сдержанным — рейтинг в Steam сейчас держится на уровне 56% положительных отзывов.
не так уж многа. бюджет нормальных ААА игр порядка 200 мл долляров так что игра наверна завалится.
Это лояльный бюджет по меркам современных крупнобюджетных игр.
Гарантирую, если бы такую игру делала американская студия, то там бюджет перевалил бы за 100-150m.
Возможно, у Маскарада 2 были аутсорс-студии, которые ещё дополнительно скостили итоговый ценник, поэтому он получился таким небольшим. Ну там ассеты или анимации делали бы какие-нибудь славяне или азиаты.
Эту игру нужно было или обсидианам дать, только они бы не обосрались., или делать ремейк 1й
Вот уж этим трешаделам точно не надо давать такую игру.
Скажи это,их двум последним играм
Чел тебе абобы и космоса для примера мало?))
скажу честно игра не плохая(прошел) но не та что ждали и старенький Vampyr интереснее
Третьей части вероятно не буит
вообще нормальная игруха, прошел с удовольствием, вместо комплексной рпг довольно интересная детективная история с разными концовками и дико кайфовым визуалом, Bet of night вообще секси. Вообще не пожалел о покупке, порвались только истерички, которые в упор не видели оригинала и наяривают на люто модифицированный оригинал.
я честно пытался но удалил а я ждал(((
Мне играла понравилась.Классный,мрачный,линейный боевик.Плоха только часть за детектива.