Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
6.8 895 оценок

Бюджет Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 оценили почти в 63 миллиона долларов

IKarasik IKarasik

Аналитики шведского банка Swedbank предположили, что разработка Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 обошлась издателю Paradox Interactive примерно в 600 миллионов шведских крон — около 62,8 млн долларов. При этом сумма не учитывает расходы на маркетинг, так что общий бюджет проекта может быть значительно выше.

Официально Paradox Interactive и студия The Chinese Room цифры не раскрывали, поэтому точность оценки остаётся под вопросом. Однако стоит отметить, что Swedbank Robur, дочка банка, владеет 3,4% акций Paradox, что может указывать на определённую осведомлённость аналитиков.

Согласно сервисам VG Insights и Gamalytic, выручка Steam-версии Bloodlines 2 составляет от 8,4 до 13 миллионов долларов, не считая продаж в Epic Games Store, GOG и на консолях.

Игра вышла 21 октября после многолетней и непростой разработки. Однако старт оказался сдержанным — рейтинг в Steam сейчас держится на уровне 56% положительных отзывов.

MunchkiN 616

не так уж многа. бюджет нормальных ААА игр порядка 200 мл долляров так что игра наверна завалится.

6
Danny Lamb

Это лояльный бюджет по меркам современных крупнобюджетных игр.

Гарантирую, если бы такую игру делала американская студия, то там бюджет перевалил бы за 100-150m.

Возможно, у Маскарада 2 были аутсорс-студии, которые ещё дополнительно скостили итоговый ценник, поэтому он получился таким небольшим. Ну там ассеты или анимации делали бы какие-нибудь славяне или азиаты.

Kontr Strik

Эту игру нужно было или обсидианам дать, только они бы не обосрались., или делать ремейк 1й

3
cthulhu42

Вот уж этим трешаделам точно не надо давать такую игру.

Armen 88

Скажи это,их двум последним играм

-zotik-

Чел тебе абобы и космоса для примера мало?))

WerGC

скажу честно игра не плохая(прошел) но не та что ждали и старенький Vampyr интереснее

3
K0t Felix

Третьей части вероятно не буит

1
GraF68ru

вообще нормальная игруха, прошел с удовольствием, вместо комплексной рпг довольно интересная детективная история с разными концовками и дико кайфовым визуалом, Bet of night вообще секси. Вообще не пожалел о покупке, порвались только истерички, которые в упор не видели оригинала и наяривают на люто модифицированный оригинал.

1
KPAHbl4

я честно пытался но удалил а я ждал(((

Armen 88

Мне играла понравилась.Классный,мрачный,линейный боевик.Плоха только часть за детектива.