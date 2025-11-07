Бюджет Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 оценили почти в 63 миллиона долларов

Аналитики шведского банка Swedbank предположили, что разработка Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 обошлась издателю Paradox Interactive примерно в 600 миллионов шведских крон — около 62,8 млн долларов. При этом сумма не учитывает расходы на маркетинг, так что общий бюджет проекта может быть значительно выше.

Официально Paradox Interactive и студия The Chinese Room цифры не раскрывали, поэтому точность оценки остаётся под вопросом. Однако стоит отметить, что Swedbank Robur, дочка банка, владеет 3,4% акций Paradox, что может указывать на определённую осведомлённость аналитиков.

Согласно сервисам VG Insights и Gamalytic, выручка Steam-версии Bloodlines 2 составляет от 8,4 до 13 миллионов долларов, не считая продаж в Epic Games Store, GOG и на консолях.

Игра вышла 21 октября после многолетней и непростой разработки. Однако старт оказался сдержанным — рейтинг в Steam сейчас держится на уровне 56% положительных отзывов.