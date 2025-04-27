Диалоги в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 весьма запутаны, чтобы игрок не стремился к правильному выбору

Новый разработчик The Chinese Room, который заменил Hardsuit Labs несколько лет назад рассказал о долгожданном продолжении ролевой игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 в эксклюзивном интервью.

Говоря о диалогах в игре, директор по разработке Алекс Скидмор подчеркнул, что они будут похожи на лабиринт, отчасти для того, чтобы люди не шли прямо к стандартным вариантам правильного выбора.

В конечном счёте мы хотим, чтобы игроки исследовали сюжет, поэтому каждое из этих диалоговых деревьев — своего рода лабиринт. Мы не хотели, чтобы люди отключались и говорили: «Я ищу правильный выбор или выбор Идеала». Потому что в тот момент, когда вы это сделаете, вы всегда будете нажимать на верхнюю правую кнопку или что-то в этом роде.

Несмотря на то, что в этой новой версии Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 игроки будут играть роль Древнего вампира по имени Файр (а не недавно созданного Тонкокрового, изначально придуманного Hardsuit Labs), The Chinese Room позаботилась о том, чтобы у игроков было достаточно возможностей интерпретировать персонажа так, как они хотят.

Режиссер-постановщик Иэн Томас объяснил:

Мы намеренно оставляем пространство для игрока. Если бы мы сказали: «Вот ваш персонаж, он такой-то, он сделал то-то и то-то», то, в каком-то смысле, не так важно, чтобы он знал всю предысторию — по крайней мере, для начала, потому что мы погружаем его в новую и незнакомую ситуацию.

То, как мы показываем статус персонажа, — это реакция других людей на этого персонажа. И вместо того, чтобы в начале сказать, что вы — легенда, мы показываем это по реакции людей на вас. Кроме того, есть уровень силы, который, я думаю, будет довольно ярко проявляться с самого начала. В первый раз, когда вы случайно бьёте парня через всю комнату, это сильно отличается от начала Bloodlines. В начале игры Файр, просыпающийся после долгого сна, связан и лишён большей части своих способностей Старейшины. Однако даже в таком состоянии он остаётся силой, с которой нужно считаться.

Ведущий звукорежиссёр Тесса Верпланке добавляет:

Они гораздо тише. Их фойли не так сильно шумят, потому что даже без своих способностей, даже когда они ослаблены, они гораздо тише всех остальных. Вы можете почувствовать, насколько они сильны и могущественны. Даже если вы не можете использовать все их способности, когда они взбираются на что-то, им даже не нужно прилагать особых усилий. Таким образом, даже в своих движениях они стали более мощными, и вы можете заметить, что вам ничего не стоит.

Сейчас игра проходит полировку, и скоро появится больше информации о Bloodlines 2, а релиз определённо состоится в октябре 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.