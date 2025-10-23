Для ПК-версии Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 вышел первый хотфикс

Команда разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 поблагодарила игроков за терпение и выпустила первое обновление, направленное на устранение наиболее распространённой проблемы, с которой сталкивались пользователи. По словам студии, работа над ошибками, отзывами сообщества и оптимизацией производительности продолжается.

Авторы отдельно отметили, что увеличенное время загрузки после обновления — это нормальное явление. Первый запуск игры после установки патча может занять немного больше времени, однако впоследствии скорость загрузки вернётся к обычным значениям.

Если игроки всё ещё сталкиваются с проблемами, им предлагается воспользоваться формой отчёта об ошибках, чтобы помочь разработчикам расставить приоритеты в исправлениях. Вопросы, связанные с лаунчером, кодами предзаказа и очками крови, рекомендуется направлять в службу поддержки Paradox.

Что изменилось

Исправлена ошибка, из-за которой игра могла зависать на титульном экране.

Помимо обновления, команда поделилась несколькими советами, которые могут пригодиться в процессе прохождения: