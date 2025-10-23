Для ПК-версии Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 вышел первый хотфикс

Команда разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 поблагодарила игроков за терпение и выпустила первое обновление, направленное на устранение наиболее распространённой проблемы, с которой сталкивались пользователи. По словам студии, работа над ошибками, отзывами сообщества и оптимизацией производительности продолжается.
Авторы отдельно отметили, что увеличенное время загрузки после обновления — это нормальное явление. Первый запуск игры после установки патча может занять немного больше времени, однако впоследствии скорость загрузки вернётся к обычным значениям.
Если игроки всё ещё сталкиваются с проблемами, им предлагается воспользоваться формой отчёта об ошибках, чтобы помочь разработчикам расставить приоритеты в исправлениях. Вопросы, связанные с лаунчером, кодами предзаказа и очками крови, рекомендуется направлять в службу поддержки Paradox.
Что изменилось
- Исправлена ошибка, из-за которой игра могла зависать на титульном экране.
Помимо обновления, команда поделилась несколькими советами, которые могут пригодиться в процессе прохождения:
- Используйте телекинез, если путь преграждает какой-либо предмет.
- Не забудьте проверить способности Фабьена — попробуйте применить их на людях и объектах.
- Если закончилась кровь, ищите зелья — они встречаются довольно часто.
- При неработающем лифте обратите внимание на вентиляционные отверстия, используя обострённые чувства.
- А ещё стоит осмотреть картины — иногда они скрывают интересные детали.
Вот самый главный совет который пригодится в процессе прохождения
Кто купил игру и наиграл меньше двух часов, делаем возврат средств
Кто купил игру и наиграл больше двух часов, тому земля пухом
Кто купил на рутрекере, просто удаляем с компа наш комп все таки не помойка
Вот эти два совета точно помогут, а че там выпускники скиллбокса советуют нормальных людей не волнует
И комп потом протереть, а лучше вымыть чистящими средствами.
Молодцы ,осталось еще штук сто фиксов
Симулятор ходьбы со статеррами.
сидишь на калькуляторе и пишет что то про статтеры)
А что же тогда не калькулятор? За миллион что-ли?
Они это исправляли почти двое суток?
Игра - мусор, не тратьте время.
Ясно, баги править не собираются. Лучше тогда до конца года подождать, если конечно не забросят игру как Empire of Sin.
FG и апскейлинг как от Nvidia, так и от AMD абсолютно не работают, ни в полноэкранном, ни в безрамочном режиме. Без них fps держится в районе 46 кадров в городе и 60 кадров в помещении. Плюс ещё ЦП загружен сильнее чем видеокарта. Тем временем они фиксят какую-то х*ету.
Ну так если ты играешь на том, что у тебя в профиле, тем более в 2к чему удивляться? Памяти вроде хватает на 2к, чипа видюхи уже давно не хватает.
А на каких настройках играешь?
Какую же ты чушь несёшь. Надо поставить 5090 и всё будет хорошо да? А в следующем году уже 4090 устареет?))) Короче, во - первых я играю в FullHD, советую прочекать системки для этого разрешения, там по заявлению разрабов и 3060 Ti хватит. Во - вторых, в игре явно проблема с настройками графики, ведь изменения этих настроек буквально ни на что не влияют. В-третьих, только в этой игре у меня нагрузка процессор 74%, а на видеокарту 46%. Оптимизация вышла погулять, а код игры написан какими-то бездарем. У игры явные проблемы, она утопает в негативных отзывах, но вы продолжаете защищать этот мусор. Что с вами всеми не так?))
Как-то без ваших 5ти копеек разберемся, лучше-бы меньше выё..бывались и фиксы пилили -_- .
Кто затестил отпишитесь стало ли меньше лагов
Говорят авторы словно нарочно угробили Нвидиа, т.е. на ней у всех проблемы, а АМД вроде даже на самых дубовых стабильно работает , то-же самое касается того-ж FG, на Н= он тупо поломан(в лучшем случаи не работает, в худшем игра уйдет в краш), на АМД= FSR херачит FG под 150 кадров О_о (при этом НА Н= он опять-же НЕ работает). Короче- видимо АМД занесли или хз что это за прикол, но на Н- тупо не играбельный кусок дерьма.
ну хз 4070 ti super - нормально всё, другое дело что игра шлак
пару часов поиграл все нормально