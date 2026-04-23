Для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 анонсировано сюжетное DLC "Loose Cannon" с игрой за Бенни Малдуна

Студия-разработчик The Chinese Room объявила о выходе нового сюжетного дополнения для вампирского экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. DLC под названием "Loose Cannon" (в пер. "Опасный элемент") выйдет 27 апреля 2026 года и предложит игрокам взглянуть на события игры с совершенно иной точки зрения.

В отличие от основной кампании, где игрок управлял древним вампиром Файром, игрокам в дополнении предстоит стать Бенни Малдуном - брухом-одиночкой, который ранее встречался протагонисту по сюжету. Разработчики называют DLC самостоятельной историей, объясняющей мотивы и скрытые поступки этого персонажа.

Сюжет DLC разворачивается в промежутке между двумя ключевыми моментами основной игры: от первой встречи Файра и Бенни до их повторного столкновения. Игроки узнают, что именно знал Бенни, почему действовал так, а не иначе, и как его решения на самом деле повлияли на город.

Авторы подчеркивают, что стиль игры за Бенни кардинально отличается от стиля Файра. Вместо парения, телекинеза и обостренных чувств у нового героя будет свой арсенал: огнестрельное оружие, рукопашное и холодное оружие, прыжок вместо планирования и способность замедлять время и расстреливать врагов в знаменитом стиле bullet time.

Вместе с анонсом DLC команда представила обновленный план развития игры на 2026 год. Помимо выхода "Loose Cannon" 27 апреля, игроков ждут крупные весенние обновления с исправлениями багов и улучшениями базовой игры.

Владельцы DLC также получат два косметических предмета для Файра: культовый костюм Бенни и его солнцезащитные очки, что позволит фанатам создать "вдохновленный Бенни" образ для прохождения основной сюжетной линии.