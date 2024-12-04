Дневник разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - как звук создает живой и мрачный Сиэтл

Недавний выпуск дневников разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 был посвящен важной, но часто незаметной составляющей игр — звуку. Команда аудио-специалистов студии The Chinese Room продолжает исследовать эту тему и опубликовала уже 23 выпуск дневников разработчиков, в котором объяснила, о создании живого и реалистичного звука города.

Разработчики Bloodlines 2 рассказали о создании адаптивного звукового ландшафта. В зависимости от расположения игрока звуковая система изменяет окружающие звуки: шумы улиц переходят в эхо переулков, а ветер меняется от сильных порывов на крышах до тихого шороха в аллеях. Используя систему сенсоров, команда анализирует окружение и добавляет соответствующие звуки, будь то скрип деревьев, шум кондиционеров или шаги прохожих.

Реактивная система также добавляет детализацию: объекты, такие как заборы или мусорные пакеты, взаимодействуют с ветром, что делает мир игры ещё более динамичным. Звуковое оформление не ограничивается только окружением. Передвижение игрока адаптируется к различным материалам: будь то бетон, снег или листья. Использование текстур в реальном времени позволяет менять звуки шагов в зависимости от уровня снега или льда. Также продуманны аудиодетали для взаимодействия с кровавыми лужами или влажными поверхностями, что добавляет погружения.

Для главной героини, Файр, звук становится частью повествования. Её «вампирические чувства» позволяют улавливать звуки прошлого города, усиливая мрачную атмосферу игры. Команда The Chinese Room уделила особое внимание аудионаративу, используя звук для передачи эмоций и истории. Например, сокращение звуков в пустых пространствах усиливает чувство одиночества, а добавление напряжённых аудиоэлементов заставляет игрока быть настороже.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 обещает стать примером того, как звук может играть ключевую роль в создании уникальной игровой атмосферы. Оценить его реализацию можно будет в финальной версии игры, которая запланирована к релизу в следующем году.