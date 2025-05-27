Экс-сценарист Dragon Age надеется, что Bloodlines 2 достигнет уровня Clair Obscur: Expedition 33 или Baldur's Gate 3

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 преодолела большое препятствие: продолжение культовой ролевой игры 2004 года наконец-то, скоро выйдет. Бывший ведущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер надеется, что долгожданный сиквел сможет воспользоваться той же энергией, что и такие ролевые игры, как Baldur's Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33, используя сильные стороны того, что послужило источником вдохновения, и удвоив то, что делает ее мир уникальным.

Гейдер считает, что:

Надежда на то, что мы получим новую игру про вампиров в том же ключе, что и Expedition 33 или Baldur's Gate 3 - давайте возьмем [VTM] и посмотрим, что мы можем с ней сделать. Разве не было бы здорово иметь полноценную ролевую игру, не привязанную к жанру фэнтези или научной фантастики, которая действительно опиралась бы на ролевые системы Vampire: The Masquerade?.

Гейдер высоко оценивает небоевые сегменты оригинальной Bloodlines и говорит, что эти области на самом деле дали ему "некоторые боеприпасы", когда он настаивал на создании небоевых секций в играх Dragon Age.

Он также обращает внимание на настольное происхождение игр про вампиров.

Если вы играли в настольную версию, то в ней было не так много боев, но то, что она делала с персонажами и отношениями между ними, а также с различными способностями, которыми вы обладали, и то, как они полностью меняли ход игры, имела определенную суть. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь довел это до логического конца и дал нам ту игру, которая должна была существовать.

Ранее Гейдер говорил о том, что, по его словам, Expedition 33 является для JRPG почти тем же, чем Baldur's Gate 3 была для CRPG.

Он считает, что эти игры показывают не только то, как много людей могут охватить хорошие RPG, или "что возможно, когда игре дают время на приготовление", но и то, как игры могут сосредоточиться на одной аудитории так сильно, " увеличивая в итоге эту аудиторию", а не стремится к массовой привлекательности с самого начала. Сиквел такой нишевой игры, как оригинальная Bloodlines, тоже неплохо бы сделать ставку на специфику, а не на захват максимально возможной аудитории.