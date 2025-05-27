Экс-сценарист Dragon Age надеется, что Bloodlines 2 достигнет уровня Clair Obscur: Expedition 33 или Baldur's Gate 3

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 преодолела большое препятствие: продолжение культовой ролевой игры 2004 года наконец-то, скоро выйдет. Бывший ведущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер надеется, что долгожданный сиквел сможет воспользоваться той же энергией, что и такие ролевые игры, как Baldur's Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33, используя сильные стороны того, что послужило источником вдохновения, и удвоив то, что делает ее мир уникальным.
Гейдер считает, что:
Надежда на то, что мы получим новую игру про вампиров в том же ключе, что и Expedition 33 или Baldur's Gate 3 - давайте возьмем [VTM] и посмотрим, что мы можем с ней сделать. Разве не было бы здорово иметь полноценную ролевую игру, не привязанную к жанру фэнтези или научной фантастики, которая действительно опиралась бы на ролевые системы Vampire: The Masquerade?.
Гейдер высоко оценивает небоевые сегменты оригинальной Bloodlines и говорит, что эти области на самом деле дали ему "некоторые боеприпасы", когда он настаивал на создании небоевых секций в играх Dragon Age.
Он также обращает внимание на настольное происхождение игр про вампиров.
Если вы играли в настольную версию, то в ней было не так много боев, но то, что она делала с персонажами и отношениями между ними, а также с различными способностями, которыми вы обладали, и то, как они полностью меняли ход игры, имела определенную суть. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь довел это до логического конца и дал нам ту игру, которая должна была существовать.
Ранее Гейдер говорил о том, что, по его словам, Expedition 33 является для JRPG почти тем же, чем Baldur's Gate 3 была для CRPG.
Он считает, что эти игры показывают не только то, как много людей могут охватить хорошие RPG, или "что возможно, когда игре дают время на приготовление", но и то, как игры могут сосредоточиться на одной аудитории так сильно, " увеличивая в итоге эту аудиторию", а не стремится к массовой привлекательности с самого начала. Сиквел такой нишевой игры, как оригинальная Bloodlines, тоже неплохо бы сделать ставку на специфику, а не на захват максимально возможной аудитории.
Надежда уже мертва...
Учитывая, как они выгнали идейных вдохновителей, а потом гоняли проект между различными командами разработчиков - верится слабо.
А уж если учесть, что первый геймплей показывали в 2019-ом году, то веры в игру вообще нет.
Учитывая то, какой раньше был концепт ГГ, текущий лучше, но опять же, это Параходы, а им доверия нет - та ещё контора пи...сов.
Щас бы на чушь несерьёзную ровняться по типу гейскихх врат и экспедиторов... их и играми то назвать язык не поворачивается, безгеймплейные виз-новеллы по сегодняшним меркам, не больше...
Вижу на картинке\скриншоте к будущей игре преобладание розового-фиолетового ставлю на ней крест, игра 100% будет не тем за что её пытаются выдать, будет очередное сраное заявление\ повестка\ алфавит\ сильные независимые \ проблемы копченых и т.д.
Ну в вампирской тематике - сильные и независимые, дырявые и прочие как-то параллельно шли всегда, если брать в расчёт творчество Энн Райс. А как по мне BloodLines тематика ближе к условным вампирам Райс, чем Стокера к примеру.
Алло, гараж, в оригинальной настолке, повестка была всегда, просто до 5 редакции (копропятёрка), подобное не было абсолютом и было скорее клубом по интересам. Там одни только Цимисхи с помощью своей Клановой Дисциплины могут буквально превратить своё лицо в огромную пи...ду с целым рядом акульих зубов, просто по своему желанию. Ну, а в 5-ке эту заразу возвели в абсолют и сейчас очень активно пропихивают. Ибо Параходам надо 5-ку пропихивать во все щели, чтобы люди на неё переходили. Вот и делают ставку на Бладлайн 2. Однако нормальные любители VtM, играют в 20-ку, а кто больше олд - в Revised или в Dark Age.
надеюсь он хотя бы уровня да4 достиг бы
Ставить в один ряд вампирский нуар с фэнтезийной оперой или цветастой жрпг – это топ. Оригинал жил атмосферой и глючным шармом, а не слепым копированием настольных правил, от которых только духота и кривая боевка ради мнимой глубины
Тяжело в это поверить учитывая в каком производственном аду была игра, да и переделок было очень много , но надежда есть всегда.
Нет
Это уже какой-то нереально тонкий троллинг от него. хД
провалится !!!!!!!!!!!!!!!!! Сколько было переносов !!!!!!