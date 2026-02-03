"Это не дорожная карта, это эпитафия" - игроки не верят в будущее Bloodlines 2, потерявшей 99% пользователей в Steam

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 оказалась одним из самых больших разочарований прошлого года. Долгожданное продолжение культовой RPG разочаровало фанатов, и даже издатель, Paradox, признал провал игры. Несмотря на это, разработчики пообещали продолжить поддерживать после релиза и недавно представили дорожную карту обновлений.
Приятно, что разработчики выполняют своё обещание, но остаётся вопрос, смогут ли дополнения вернуть игроков в Bloodlines 2. Сейчас игра не привлекает особого внимания. На момент написания этого текста в игру играют 136 человек, а максимальное количество игроков за последние 24 часа составило всего 197. С момента релиза она потеряла 99% своих игроков в Steam.
Более того, поскольку игра уже признана провальной, не удивительно, если дополнения будут подготовлены дёшево, просто ради того, чтобы их выпустить. Для многих игроков сам контент кажется неинтересным. Поэтому крайне критические комментарии под постом создателей вполне понятны.
Главным приоритетом должно быть создание машины времени, чтобы вы могли вернуться назад и избежать выпуска этого безобразия.
Дорожная карта? Лучше назвать это «дорожной катастрофой». Загрузка DLC с персонажами, убитыми главным героем, не имеет смысла. Что это такое? Их собственные мотивы? Добавляет ли это что-нибудь существенное к сюжету, учитывая, что игра уже завершена и выпущена? Не совсем.
Ха-ха. Это не дорожная карта; это эпитафия.
Даже не знаю, что мне не понравилось в этой игре. Вроде включил, прошёл обучение, дошёл до первой встречи с каким-то вампиром, который потребовал через сутки свалить из города, выключил.
Не могу сказать, интересная она или нет, скушная или нет, она как-то просто не зацепила меня на столько, чтобы я в неё поиграл
Шериф. По лору настолки - следит за исполнением маскарада (чтобы смертные не узнали про вампиров) на вверенной ему территории (если контролирует Камарилья)
И - да, она реально нудная и скучная, порезанная, недоработанная, и в целом очень слабая. Никакой вариативности в стиле "вот этого вампа я убью, а вот этого подставлю, просто потому, что у моего ГГ своим мотивы". Нет, мы будем бегать шестёркой по тупым второстепенкам в стиле собери 50 крестиков, убери 150 рисунков, потом ещё добавим столько-то камер, которые надо сломать. А если не нравится, то вот тебе задание, типа, убийц, которые валят только плохих негодяев, ага. Или доставь по заданию бабки-вампира 100500 посылочек, где в одном из заданий будет "засада".
И это я не говорю про техническую составляющую (где-то на сайте есть мой скрин, где непись-вандал красит стену краской из... Нет, не баллончика с краской, а из воздуха с краской, ибо никаого баллончика нет).
Так что: лучше поставьте себе первую часть, что новыми текстурами и фанатской озвучкой.
Игра средненькая, но я бы не сказал что плохая, мне все таки нравится
Лучше бы полноценный ремейк первой Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запилили. Их бы за это фанаты боготворили, тем более что там всё что сейчас модно уже есть, добавлять повесточку опять же не придется.
да проходнячок, столько лет пилить не понятно что, в итоге высрать сюжетную бродилку на пару часов