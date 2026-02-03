"Это не дорожная карта, это эпитафия" - игроки не верят в будущее Bloodlines 2, потерявшей 99% пользователей в Steam

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 оказалась одним из самых больших разочарований прошлого года. Долгожданное продолжение культовой RPG разочаровало фанатов, и даже издатель, Paradox, признал провал игры. Несмотря на это, разработчики пообещали продолжить поддерживать после релиза и недавно представили дорожную карту обновлений.

Приятно, что разработчики выполняют своё обещание, но остаётся вопрос, смогут ли дополнения вернуть игроков в Bloodlines 2. Сейчас игра не привлекает особого внимания. На момент написания этого текста в игру играют 136 человек, а максимальное количество игроков за последние 24 часа составило всего 197. С момента релиза она потеряла 99% своих игроков в Steam.

Более того, поскольку игра уже признана провальной, не удивительно, если дополнения будут подготовлены дёшево, просто ради того, чтобы их выпустить. Для многих игроков сам контент кажется неинтересным. Поэтому крайне критические комментарии под постом создателей вполне понятны.

Главным приоритетом должно быть создание машины времени, чтобы вы могли вернуться назад и избежать выпуска этого безобразия.

Дорожная карта? Лучше назвать это «дорожной катастрофой». Загрузка DLC с персонажами, убитыми главным героем, не имеет смысла. Что это такое? Их собственные мотивы? Добавляет ли это что-нибудь существенное к сюжету, учитывая, что игра уже завершена и выпущена? Не совсем.

Ха-ха. Это не дорожная карта; это эпитафия.