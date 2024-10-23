"Это старая игра": Paradox попросила не сравнивать Bloodlines 2 с оригиналом

Сотрудник Paradox рассказал о бессмысленности сравнения Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 с первой частью серии. Маттиас Лилья назвал ролевую игру от Troika Games хорошим симулятором, где геймер может вжиться в образ вампира, но оригинальная RPG очень сильно устарела.



"Я играл в Bloodlines 1 совсем недавно. Это хорошая игра, но уже старая игра, и в ней есть много вещей, которые сегодня не взлетят." - Маттиас Лилья, заместитель директора Paradox Interactive



Заместитель директора Paradox также отметил, что многие представления о первой части франшизы являются «мифическими». А сама игра начала работать только после серии патчей.



"Главное — правильно сформулировать ожидания. Первая игра Bloodlines — она такая, какая есть. Люди, поигравшие в нее недавно, увидят игру 2004 года, которую теперь исправили, чтобы она работала." - Маттиас Лилья, заместитель директора Paradox Interactive



Маттиас Лилья предупредил геймеров, что сиквел серии является сюжетным экшеном, который исправляет многие шероховатости первой части, но не пытается быть чистокровной ролевой игрой.



"Мы хотим прояснить, что это за игра, чтобы люди четко понимали, что они покупают. Чтобы они не приходили со странными ожиданиями. Потому что мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы они понимали, что это экшен-РПГ с сюжетной линией, которая более фиксирована." - Маттиас Лилья, заместитель директора Paradox Interactive



В начале октября Маттиас Лилья заявил, что Paradox не будет работать над потенциальной третьей частью франшизы Bloodlines. В случае успеха сиквела издатель передаст проект в другие руки.



Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет в первой половине 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.