Сотрудник Paradox рассказал о бессмысленности сравнения Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 с первой частью серии. Маттиас Лилья назвал ролевую игру от Troika Games хорошим симулятором, где геймер может вжиться в образ вампира, но оригинальная RPG очень сильно устарела.
"Я играл в Bloodlines 1 совсем недавно. Это хорошая игра, но уже старая игра, и в ней есть много вещей, которые сегодня не взлетят." - Маттиас Лилья, заместитель директора Paradox Interactive
Заместитель директора Paradox также отметил, что многие представления о первой части франшизы являются «мифическими». А сама игра начала работать только после серии патчей.
"Главное — правильно сформулировать ожидания. Первая игра Bloodlines — она такая, какая есть. Люди, поигравшие в нее недавно, увидят игру 2004 года, которую теперь исправили, чтобы она работала." - Маттиас Лилья, заместитель директора Paradox Interactive
Маттиас Лилья предупредил геймеров, что сиквел серии является сюжетным экшеном, который исправляет многие шероховатости первой части, но не пытается быть чистокровной ролевой игрой.
"Мы хотим прояснить, что это за игра, чтобы люди четко понимали, что они покупают. Чтобы они не приходили со странными ожиданиями. Потому что мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы они понимали, что это экшен-РПГ с сюжетной линией, которая более фиксирована." - Маттиас Лилья, заместитель директора Paradox Interactive
В начале октября Маттиас Лилья заявил, что Paradox не будет работать над потенциальной третьей частью франшизы Bloodlines. В случае успеха сиквела издатель передаст проект в другие руки.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет в первой половине 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
"Это старая игра": Paradox попросила не сравнивать Bloodlines 2 с оригиналом
Сотрудник Paradox рассказал о бессмысленности сравнения Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 с первой частью серии. Маттиас Лилья назвал ролевую игру от Troika Games хорошим симулятором, где геймер может вжиться в образ вампира, но оригинальная RPG очень сильно устарела.
Тогда не надо было называть её 2 частью
"Это старая игра." Раньше пытались в вариативность, качество и глубину, а современный "игросодержащий продукт" так не может. Кушайте скучное, линейное подобие игры, без отыгрыша и минимумом ролевых элементов, зато с тонной повестки. С вас 70 долларов.
раньше тебе и было лет 8
а щас ты так нече и не добился в свои 40)
Видно, как они заранее готовятся к "успеху".
Сравнивать в чём? В возможностях ваританости и отыгрыша?
Или они вырезали из игры красивых женских персонажей?
Разница в том, что одна вышла и шедевр, а другую уже переделывают хз сколько и каждый раз походу получается г.. снова переделывать короче))
Перевод
Мы делаем го вно игру которая по многим аспектам уступает оригиналу кроме графики при условии что оригиналу уже 20 лет и для своих годов игра все равно выглядела хорошо, просим камнями не кидать в рожу не харкать, не будьте токсичными расистами и гомофобами.
"ней есть много вещей, которые сегодня не взлетят" Пхахаха да это наоборот современным играм до оригинальной Bloodlines как до китая раком, они не дотянуться не когда в жизни. Наоборот это у современных игроделов нет и половины таланта который был у ребят из Тройки. Например такие как:
- Красивые и интересные персонажи с реально интересными диалогами.
- Интересный сюжет и реально интересные квесты которые подразумевают различные способы их решения а не просто прийти на новую локацию и поубивать там всех хотя таким способом там тоже можно решать вопросы.
- Играя за разные кланы игровые персонажи могут по разному на вас даже реагировать. Такое вы хрен где увидите в современных играх.
Вы сравните персонажей и диалоги у оригинальной Bloodlines и в современных играх. Да такое даже сравнивать невозможно. По качеству актёрской игры и сценария я могу первый Bloodlines сравнить только с такими играми как БГ 3 или Ведьмак 3/киберпанк например. По этому идёт он нахер с такими заявлениями.
А Lacuna Coil которая в клубе играла.. Сделали бы тупо ремастер, но с небольшой доработкой и был бы вообще хит. Но по повесточке не пройдет.
Если они не хотят сравнения, то пусть не называют её 2 частью. И да, оригинал хоть и игра 2004 года, но о ней помнят как о культовой игре, а вашу поделку если и вспомнят, то только как недоразумение.
Очевидно было что ни будут лепить трешовый экшончик вместо нормальной рпг, вообще никто не сомневался мне кажется.
Ещё не выпустили, а уже оправдываются. Да ещё и тем, что игроки будут ожидать от них большего.
Так пусть покажут гемплейные ролики с отыгрышом и диалогами, пока нам показали только боёвку и то, это малая её часть ( с их заявления )
РПГ все. Чтож, неспасибо за надежды, досвидос.
А я еще в начале чувствовал, что г*вной пахнет.
А могли бы просто сделать нормальный ремейк первой части и сорвать куш...