Главным героем в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 будет не новичок, а старейший вампир

Портал PC Gamer взял интервью у вице-президента Paradox Interactive Шона Грини и креативного директора Алекса Скидмора, в котором они поделились тем, какой будет Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 от новой студии-разработчика The Chinese Room. Как выяснилось, The Chinese Room решили сохранить первоначальный сеттинг игры в Сиэтле и использовали некоторые наработки Hardsuit Labs, но изменили игровые механики и систему RPG. Действие Bloodlines 2 будет происходить в Святки во время исторической снежной бури, атмосферой чем-то напоминая ночной Нью-Йорк из Max Payne.
Также изменится предыстория главного героя. По задумке Hardsuit Labs, им должен был стать вампир-новичок, как в первой части. The Chinese Room решили не повторяться, поэтому во второй части игроки будут играть за "старейшего" - могущественного вампира, который пробудился от долгого сна. Со времени событий первой части вампирское сообщество сильно пострадало от рук ватиканских охотников на вампиров под названием "Вторая инквизиция", поэтому появление в Сиэтле древнего, сверхмогущественного вампира станет большим событием.
Релиз Bloodlines 2 состоится следующей осенью, но уже в январе 2024 года разработчики поделятся новыми подробностями и покажут геймплейное видео. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC, версии для PS4 и Xbox One отменены.
в кои то веки будет логично что персонаж всех нагибает)
а вообще интересно что там за механики и абилки будут у убервампира
А первым делом, после пробуждения, мы пойдем тусить? Надеюсь пойдем
И как я понимаю, все будут посылать этого "старейшего" вампира выполнять свои задания?
Старейший, это какой, 6-9 поколения, или Мафусаил 4-5 поколения, что было бы круто!
Уже догадываюсь, что прокачку и поручения от более низших вампиров они обьеснят тем что после пробуждения гг будет слаб и должен выпить много крови.
Олд короче
Это даже интресно так как изначально говорили что мы будем слобокровным вампиром играть