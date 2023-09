Главным героем в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 будет не новичок, а старейший вампир ©

Портал PC Gamer взял интервью у вице-президента Paradox Interactive Шона Грини и креативного директора Алекса Скидмора, в котором они поделились тем, какой будет Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 от новой студии-разработчика The Chinese Room. Как выяснилось, The Chinese Room решили сохранить первоначальный сеттинг игры в Сиэтле и использовали некоторые наработки Hardsuit Labs, но изменили игровые механики и систему RPG. Действие Bloodlines 2 будет происходить в Святки во время исторической снежной бури, атмосферой чем-то напоминая ночной Нью-Йорк из Max Payne.

Также изменится предыстория главного героя. По задумке Hardsuit Labs, им должен был стать вампир-новичок, как в первой части. The Chinese Room решили не повторяться, поэтому во второй части игроки будут играть за "старейшего" - могущественного вампира, который пробудился от долгого сна. Со времени событий первой части вампирское сообщество сильно пострадало от рук ватиканских охотников на вампиров под названием "Вторая инквизиция", поэтому появление в Сиэтле древнего, сверхмогущественного вампира станет большим событием.

Релиз Bloodlines 2 состоится следующей осенью, но уже в январе 2024 года разработчики поделятся новыми подробностями и покажут геймплейное видео. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC, версии для PS4 и Xbox One отменены.