Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 553 оценки

GOG дарит Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York за покупку Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

2BLaraSex 2BLaraSex

21 октября 2025 г. состоится релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, и цифровой магазин GOG решил порадовать фанатов особым бонусом. Все, кто приобретут игру до 24 октября включительно, получат в подарок другую игру из вселенной Мира Тьмы.

Согласно сообщению магазина, игроки, оформившие предзаказ или купившие Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 до 24 октября, бесплатно получат копию Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York. Это приключенческая игра, разработанная польской студией Draw Distance, известной по серии Serial Cleaner. На платформе Steam проект получил смешанные отзывы игроков.

До выхода Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 осталось 3 дня. Игра получила смешанные отзывы от критиков на агрегаторе Metacritic.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получила смешанные отзывы с оценкой 67 баллов на Metacritic
BluntZebulon

Её вроде только недавно в EGS раздавали

2
Traha_Global

Через Amazon Prime можно в Эпике забрать.

1
Илья_Казаков_93

То есть игра выйдет без защиты Denuvo?! 🤯