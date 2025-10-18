GOG дарит Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York за покупку Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

21 октября 2025 г. состоится релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, и цифровой магазин GOG решил порадовать фанатов особым бонусом. Все, кто приобретут игру до 24 октября включительно, получат в подарок другую игру из вселенной Мира Тьмы.

Согласно сообщению магазина, игроки, оформившие предзаказ или купившие Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 до 24 октября, бесплатно получат копию Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York. Это приключенческая игра, разработанная польской студией Draw Distance, известной по серии Serial Cleaner. На платформе Steam проект получил смешанные отзывы игроков.

До выхода Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 осталось 3 дня. Игра получила смешанные отзывы от критиков на агрегаторе Metacritic.