Издатель Bloodlines 2 пообещал "внести коррективы перед релизом" в ответ на гнев игроков о платных кланах

Издатель Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Paradox, похоже, отказывается от своего решения сделать два из долгожданных кланов этой ролевой игры доступными только в платном дополнении.

Напомним, что Paradox недавно представила несколько различных изданий Bloodlines 2: базовую игру за 60 долларов, Deluxe Edition за 70 долларов с некоторыми косметическими предметами и Premium Edition за 90 долларов, которое, что особенно важно, включает два дополнительных игровых клана: Ласомбра и Тореадор.

Теперь, похоже, компания меняет свою позицию. В Discord менеджер сообщества Paradox Дебби Элла, похоже, намекнула на какие-то изменения в планах.

Мы прислушиваемся к вашим отзывам о доступе к кланам Ласомбра и Тореадор и вносим коррективы перед запуском, чтобы отразить их. Мы поделимся более подробной информацией о том, что это значит, как можно скорее

Завтра в 18:00 МСК компания собирается подробнее рассказать об игре.