ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 501 оценка

Издатель Bloodlines 2 пообещал "внести коррективы перед релизом" в ответ на гнев игроков о платных кланах

monk70 monk70

Издатель Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Paradox, похоже, отказывается от своего решения сделать два из долгожданных кланов этой ролевой игры доступными только в платном дополнении.

Напомним, что Paradox недавно представила несколько различных изданий Bloodlines 2: базовую игру за 60 долларов, Deluxe Edition за 70 долларов с некоторыми косметическими предметами и Premium Edition за 90 долларов, которое, что особенно важно, включает два дополнительных игровых клана: Ласомбра и Тореадор.

Теперь, похоже, компания меняет свою позицию. В Discord менеджер сообщества Paradox Дебби Элла, похоже, намекнула на какие-то изменения в планах.

Мы прислушиваемся к вашим отзывам о доступе к кланам Ласомбра и Тореадор и вносим коррективы перед запуском, чтобы отразить их. Мы поделимся более подробной информацией о том, что это значит, как можно скорее

Завтра в 18:00 МСК компания собирается подробнее рассказать об игре.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

кто ждёт эту игру - ничего хорошего не ждите

5
pandore

а мы ждем.

1
pandore

надеюсь коррективы они вносят к другой роже и вариативности прохождения за другие кланы. а то получилась мужиковатая бабища в мужских костюмах и метросексуал.

2
ОгурчикЮрец

Донат валюту введут :D Будет и в самом дешёвом издании, ну только за донат :D

Рио Фокс