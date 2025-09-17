ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 513 оценок

Клан Бруха в действии: The Chinese Room показала новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

butcher69 butcher69

Студия The Chinese Room представила свежий трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, посвящённый клану Бруха. Эти вампиры известны своей агрессивной манерой ведения боя и безудержным стремлением к драке.

Игроки смогут прочувствовать мощь клана на себе: Бруха провоцируют врагов, а затем обрушивают на них град ударов, используют разрушительные прыжки, сотрясают землю и даже швыряют противников в толпу, превращая их в оружие. Такой стиль делает клан идеальным выбором для любителей ближнего боя и динамичного экшена.

Трейлер также познакомил фанатов с ключевыми персонажами. Среди них — Симеон «Силки» Лэдок, лидер клана; Бенни Малдун, шериф Камарильи; Кацуми Исидзаки, глава Анархов; и Макс Уэбер, Свободный Бруха. Каждый из них играет важную роль в политическом и силовом раскладе мира Bloodlines 2.

Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали об особенностях представителей клана Тремер

Ранее разработчики уже показали геймплей других кланов — аристократичных Вентру и мистических Тремер, продемонстрировав уникальные способности и характеры их представителей.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 позволит вам манипулировать врагами, заставляя их сражаться друг с другом

Напомним, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выходит 21 октября 2025 года, обещая игрокам атмосферное возвращение в мир интриг, тайн и вампирских кланов.

Комментарии:  17
mxorganic

Клан брухля😸

7
JackBV

Бруджа .

А оригинальной настолке именно БруДжа, а не Бруха .

5
Fijus

В официальном переводе клан Бруха

1
Лобо

Не очень любил этот клан в оригинале но очень нравилась их реакция если гг малк

2
Azimut zvuk

Выглядит крайне всрато!

2
Юрий Пенкин

https://youtube.com/clip/Ugkxr4Tfh9AdB7L-RQWs2RQMH6cIsNHFr1QS?si=tudMEvL5Vm1ds83E

1
жифорсник

Клан Баруха )

1
Makoto Tadzumi

А за это надо доплачивать?

saa0891

Факами кастовать заклинания, такого ещё не было. Боевка кстати выглядит в разы бодрее и интересней того что раньше показывали.

Fijus

Бруха - боевой клан, они буквально по кд на ярости.

1
Brainstoun

Делаем ставки, на сколько быстро выйдет ру нейронка на неё =))

Seifer1986

БруДЖа. БруууДЖЖЖааААА. Не БруХа, не БруЧа, а БруДЖА.

Бучер, с инглишом совсем не дружишь? Даже лень потратить 15 секунд и загнать слово в гугл переводчик?

Fijus

Лень почитать рулбук? В офф. переводе клан Бруха

1
Seifer1986 Fijus

С каких пор рулбук перекрывает правила английского языка? Один затупил, перевел как ему больше понравилось, кто-то за ним повторил и понеслась..

В первоисточнике правильно читать именно БруДЖа. Все переводы и другие трактовки это уже вторичное.

Saturation

бруха, это если на испанском, тебе некто не говорил что там строго английские слова. А то что в первой части ты имел дело с КАМАРИЛЬЕЙ тебе ни о чём не говорило, да?

