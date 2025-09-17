Клан Бруха в действии: The Chinese Room показала новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Студия The Chinese Room представила свежий трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, посвящённый клану Бруха. Эти вампиры известны своей агрессивной манерой ведения боя и безудержным стремлением к драке.

Игроки смогут прочувствовать мощь клана на себе: Бруха провоцируют врагов, а затем обрушивают на них град ударов, используют разрушительные прыжки, сотрясают землю и даже швыряют противников в толпу, превращая их в оружие. Такой стиль делает клан идеальным выбором для любителей ближнего боя и динамичного экшена.

Трейлер также познакомил фанатов с ключевыми персонажами. Среди них — Симеон «Силки» Лэдок, лидер клана; Бенни Малдун, шериф Камарильи; Кацуми Исидзаки, глава Анархов; и Макс Уэбер, Свободный Бруха. Каждый из них играет важную роль в политическом и силовом раскладе мира Bloodlines 2.

Ранее разработчики уже показали геймплей других кланов — аристократичных Вентру и мистических Тремер, продемонстрировав уникальные способности и характеры их представителей.

Напомним, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выходит 21 октября 2025 года, обещая игрокам атмосферное возвращение в мир интриг, тайн и вампирских кланов.