Клан Бруха в действии: The Chinese Room показала новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Студия The Chinese Room представила свежий трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, посвящённый клану Бруха. Эти вампиры известны своей агрессивной манерой ведения боя и безудержным стремлением к драке.
Игроки смогут прочувствовать мощь клана на себе: Бруха провоцируют врагов, а затем обрушивают на них град ударов, используют разрушительные прыжки, сотрясают землю и даже швыряют противников в толпу, превращая их в оружие. Такой стиль делает клан идеальным выбором для любителей ближнего боя и динамичного экшена.
Трейлер также познакомил фанатов с ключевыми персонажами. Среди них — Симеон «Силки» Лэдок, лидер клана; Бенни Малдун, шериф Камарильи; Кацуми Исидзаки, глава Анархов; и Макс Уэбер, Свободный Бруха. Каждый из них играет важную роль в политическом и силовом раскладе мира Bloodlines 2.
Ранее разработчики уже показали геймплей других кланов — аристократичных Вентру и мистических Тремер, продемонстрировав уникальные способности и характеры их представителей.
Напомним, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выходит 21 октября 2025 года, обещая игрокам атмосферное возвращение в мир интриг, тайн и вампирских кланов.
Клан брухля😸
Бруджа .
А оригинальной настолке именно БруДжа, а не Бруха .
В официальном переводе клан Бруха
Не очень любил этот клан в оригинале но очень нравилась их реакция если гг малк
Выглядит крайне всрато!
https://youtube.com/clip/Ugkxr4Tfh9AdB7L-RQWs2RQMH6cIsNHFr1QS?si=tudMEvL5Vm1ds83E
Клан Баруха )
А за это надо доплачивать?
Факами кастовать заклинания, такого ещё не было. Боевка кстати выглядит в разы бодрее и интересней того что раньше показывали.
Бруха - боевой клан, они буквально по кд на ярости.
Делаем ставки, на сколько быстро выйдет ру нейронка на неё =))
БруДЖа. БруууДЖЖЖааААА. Не БруХа, не БруЧа, а БруДЖА.
Бучер, с инглишом совсем не дружишь? Даже лень потратить 15 секунд и загнать слово в гугл переводчик?
Лень почитать рулбук? В офф. переводе клан Бруха
С каких пор рулбук перекрывает правила английского языка? Один затупил, перевел как ему больше понравилось, кто-то за ним повторил и понеслась..
В первоисточнике правильно читать именно БруДЖа. Все переводы и другие трактовки это уже вторичное.
бруха, это если на испанском, тебе некто не говорил что там строго английские слова. А то что в первой части ты имел дело с КАМАРИЛЬЕЙ тебе ни о чём не говорило, да?