Кровь, эмоции и вампирские способности в новом дневнике разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 из студии The Chinese Room выпустили уже 20-й по счету дневник под названием «Резонанс крови». В свежем выпуске они подробно рассказали о новой механике, которая играет ключевую роль в усилении способностей вампиров в игре. Напомним, что в прошлом дневнике разработчиков речь шла о таких важных элементах игры, как охота и кормление в мрачном мире Сиэтла.

Механика резонанса крови позволяет игрокам не просто утолять жажду, но и получать уникальные эффекты, взаимодействуя с эмоциями жертв. В мире Bloodlines 2 вампиры способны распознавать эмоции людей и манипулировать ими, превращая свою добычу в источник необходимого резонанса. В игре присутствуют три типа резонанса: меланхолический (страх и тревога), сангвинический (влечение и страсть) и холерический (гнев и раздражение). Для их обнаружения вам предстоит использовать обостренные чувства героя — это поможет выявить нужных людей среди случайных прохожих.

Но просто найти человека с резонансом недостаточно. Вам нужно будет вступить с ним в диалог и искусно манипулировать его эмоциями, чтобы усилить резонанс до максимума. В зависимости от того, как вы проведете разговор и как ваш персонаж выглядит, жертва может начать драку, сбежать или даже почувствовать непреодолимое влечение к вам. Правильный подход не только позволит вам получить больше крови с нужным резонансом, но и откроет новые способности.

Для тех, кто хочет ускорить процесс накопления резонансной крови, игра предлагает специальные городские события. На карте будут отмечены места, где NPC уже находятся в состоянии полного резонанса, что позволяет сразу приступить к кормлению, пропуская этап манипуляций.

Я с нетерпением жду ваших реакций на разговоры пешеходов и не могу дождаться, чтобы увидеть, какие комбинации способностей вы все соберете вместе! Увидимся в темных переулках Сиэтла.

— Ведущий гейм-дизайнер Гэвин Худ.

Особую роль в этой системе играют Контакты кланов — персонажи, представляющие различные кланы вампиров. Выполняя задания и собирая нужное количество резонансной крови, вы сможете восстановить утраченные способности героя и добавить их в древо навыков. Например, представительница клана Тремер по имени миссис Торн, владеющая кафе Wake The Dead, готова поделиться своими силами, если вы накопите необходимый объем крови.

Механика резонанса крови также открывает доступ к перекрестным комбинациям способностей, что делает геймплей более гибким. Например, вампиры клана Бану Хаким могут легко получить доступ к кровавым заклинаниям, но с определенной настойчивостью игроки смогут освоить все способности, доступные другим кланам. Некоторые способности, такие как провокация у Бруха, сами по себе способны вызвать резонанс, что добавляет еще больше стратегических возможностей.

Визуальная часть резонанса крови тоже была тщательно проработана. Разработчики внедрили систему цветового кодирования, которая позволяет игрокам сразу понять эмоциональное состояние персонажей. Спокойные и не подозревающие о вас люди будут отображаться холодными синими оттенками, а разъяренные враги — ярко-красными, словно горящие силуэты.

Мы надеемся, что эта функция станет отличным инструментом для исследования мира и поможет вам выследить добычу Файр, одновременно обеспечивая ее безопасность в недрах Сиэтла.

— Старший концепт-художник Джордан Гриммер

Игра уделяет внимание и деталям диалогов. В зависимости от выбранного вами клана и стиля игры, персонаж сможет использовать уникальные реплики и подходы к каждому NPC. Это добавляет глубину в ролевой процесс и позволяет игрокам почувствовать себя настоящими мастерами манипуляций в мире вампиров.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 планируется к выходу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз игры ожидается в 2025 году.