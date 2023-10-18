Логово вампира на новых атмосферных скриншотах Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - это одна из самых ожидаемых игр, продолжение культовой ролевой игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines, выпущенной в 2004 году. Она перенесет игроков в мир вампиров, где они будут исследовать темные аспекты Сиэтла и участвовать в интригах вампирского общества.
Paradox Interactive и The Chinese Room выпустили третий дневник разработчиков для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. В этой последней записи Бен Мэтьюс (Ben Matthews), помощник арт-директора Bloodlines 2, рассказывает о перспективах развития искусства и нео-нуарной эстетике Bloodlines 2.
Как утверждают разработчики, игра будет полна атмосферой и стилем, вдохновленными такими фильмами, как "Джон Уик" и "Бегущий по лезвию" - игроки увидят темную сторону Сиэтла. На скриншотах представлено вампирское логово, и как утверждают разработчики, подобные локации будут встречаться у ключевых персонажей игры.
Вы можете прочитать полный текст дневника здесь. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года.
главное чтобы была атмосфера и стиль первой части
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Такое чувство, что это не просто вампирское логово, это "логово" какого нибудь Носферату?! Мы вроде будем играть за Старейшину, а вампиры в Мире Тьмы, если это какой нибудь Вентру или Тореадор, живут как людские миллионеры, а где-то даже круче, а у нас тут халупа?! Я понимаю Нуар и все такое, но Нуар это не про грязь и про срач, это про атмосферу! Глядя на эти скриншоты, почему-то вспомнил дом Андрея на Голливудских холмах 609 King's Way, из первой VTMB, но там это было объяснено природой Цимисхи!
Вроде красиво, а вроде и ни о чем...
Больше похоже на логово мумии гниющей а не вампира.
И всё равно вызывает ассоциации с фильмом Макс Пейн, а он ещё та наркомания.
Эхх надеюсь, что-то хорошее в итоге получится. Люблю первый маскарад.
Карта на одном скрине не такая уж и большая
Больше похоже на мусорку.
В Бладлайнс была простая хорошая квартира и Хизер.