Логово вампира на новых атмосферных скриншотах Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ©

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - это одна из самых ожидаемых игр, продолжение культовой ролевой игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines, выпущенной в 2004 году. Она перенесет игроков в мир вампиров, где они будут исследовать темные аспекты Сиэтла и участвовать в интригах вампирского общества.

Paradox Interactive и The Chinese Room выпустили третий дневник разработчиков для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. В этой последней записи Бен Мэтьюс (Ben Matthews), помощник арт-директора Bloodlines 2, рассказывает о перспективах развития искусства и нео-нуарной эстетике Bloodlines 2.

Как утверждают разработчики, игра будет полна атмосферой и стилем, вдохновленными такими фильмами, как "Джон Уик" и "Бегущий по лезвию" - игроки увидят темную сторону Сиэтла. На скриншотах представлено вампирское логово, и как утверждают разработчики, подобные локации будут встречаться у ключевых персонажей игры.

Вы можете прочитать полный текст дневника здесь. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года.