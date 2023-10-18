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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Осень 2024
7.9 315 оценок

Логово вампира на новых атмосферных скриншотах Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

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butcher69
Новости

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - это одна из самых ожидаемых игр, продолжение культовой ролевой игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines, выпущенной в 2004 году. Она перенесет игроков в мир вампиров, где они будут исследовать темные аспекты Сиэтла и участвовать в интригах вампирского общества.

Paradox Interactive и The Chinese Room выпустили третий дневник разработчиков для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. В этой последней записи Бен Мэтьюс (Ben Matthews), помощник арт-директора Bloodlines 2, рассказывает о перспективах развития искусства и нео-нуарной эстетике Bloodlines 2.

Как утверждают разработчики, игра будет полна атмосферой и стилем, вдохновленными такими фильмами, как "Джон Уик" и "Бегущий по лезвию" - игроки увидят темную сторону Сиэтла. На скриншотах представлено вампирское логово, и как утверждают разработчики, подобные локации будут встречаться у ключевых персонажей игры.

Вы можете прочитать полный текст дневника здесь. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Talendor3
игра будет полна атмосферой и стилем

главное чтобы была атмосфера и стиль первой части

3
FaultlessEmilyan

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0
AlexMort

Такое чувство, что это не просто вампирское логово, это "логово" какого нибудь Носферату?! Мы вроде будем играть за Старейшину, а вампиры в Мире Тьмы, если это какой нибудь Вентру или Тореадор, живут как людские миллионеры, а где-то даже круче, а у нас тут халупа?! Я понимаю Нуар и все такое, но Нуар это не про грязь и про срач, это про атмосферу! Глядя на эти скриншоты, почему-то вспомнил дом Андрея на Голливудских холмах 609 King's Way, из первой VTMB, но там это было объяснено природой Цимисхи!

2
Art737

Вроде красиво, а вроде и ни о чем...

0
Рогатый Лорд

Больше похоже на логово мумии гниющей а не вампира.

0
Микола Ларионов

И всё равно вызывает ассоциации с фильмом Макс Пейн, а он ещё та наркомания.

0
6363

Эхх надеюсь, что-то хорошее в итоге получится. Люблю первый маскарад.

0
Лицо со шрамом

Карта на одном скрине не такая уж и большая

0
AndralStormborn

Больше похоже на мусорку.

В Бладлайнс была простая хорошая квартира и Хизер.

0