Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.5 604 оценки

Mundfish поздравила The Chinese Room с релизом Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

AceTheKing AceTheKing

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, продолжают свою традицию - поздравлять коллег по игровой индустрии с релизами их крупных проектов.

В этот раз Mundfish поздравила студию The Chinese Room и издательство Paradox Interactive с выходом долгостроя Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Mundfish опубликовала промо-арт, на котором Близняшка и майор Нечаев воссоздают атмосферный постер игры.

Пользователи неоднозначно восприняли поздравления от Mundfish: часть игроков видит в этом позитивный момент, поскольку подобные дружеские поздравления между студиями помогают укреплять сообщество разработчиков, а другие считают, что Mundfish буквально паразитирует на чужих релизах, постоянно занимаясь пиаром собственной франшизы.

Комментарии:  8
RMP

Довольно жалкий способ в очередной раз напомнить о себе

4
вортигонт вортигонтович

везде надо языком пошевелить)

3
KillMeSylarS

тоже самое про твоего создателя говорим
каждый раз чет жмет всем
а это 6aтёк твой оказывается (

1
delusory

они всех подряд поздравляют?

3
Gil from Uruk

Это все, что они умеют.

Neko-Aheron

С учетом того, какая вышла игра они так больше издеваются

2
Иваныч из Тулы

Реклама и бизнес, ничего личного.

GraF68ru

Эти в маркетинг умеют, не дают о себе забыть, при этом делают это не задалбывая, молодчики.