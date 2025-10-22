Mundfish поздравила The Chinese Room с релизом Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, продолжают свою традицию - поздравлять коллег по игровой индустрии с релизами их крупных проектов.
В этот раз Mundfish поздравила студию The Chinese Room и издательство Paradox Interactive с выходом долгостроя Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Mundfish опубликовала промо-арт, на котором Близняшка и майор Нечаев воссоздают атмосферный постер игры.
Пользователи неоднозначно восприняли поздравления от Mundfish: часть игроков видит в этом позитивный момент, поскольку подобные дружеские поздравления между студиями помогают укреплять сообщество разработчиков, а другие считают, что Mundfish буквально паразитирует на чужих релизах, постоянно занимаясь пиаром собственной франшизы.
Довольно жалкий способ в очередной раз напомнить о себе
везде надо языком пошевелить)
тоже самое про твоего создателя говорим
каждый раз чет жмет всем
а это 6aтёк твой оказывается (
они всех подряд поздравляют?
Это все, что они умеют.
С учетом того, какая вышла игра они так больше издеваются
Реклама и бизнес, ничего личного.
Эти в маркетинг умеют, не дают о себе забыть, при этом делают это не задалбывая, молодчики.