Mundfish поздравила The Chinese Room с релизом Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, продолжают свою традицию - поздравлять коллег по игровой индустрии с релизами их крупных проектов.

В этот раз Mundfish поздравила студию The Chinese Room и издательство Paradox Interactive с выходом долгостроя Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Mundfish опубликовала промо-арт, на котором Близняшка и майор Нечаев воссоздают атмосферный постер игры.

Пользователи неоднозначно восприняли поздравления от Mundfish: часть игроков видит в этом позитивный момент, поскольку подобные дружеские поздравления между студиями помогают укреплять сообщество разработчиков, а другие считают, что Mundfish буквально паразитирует на чужих релизах, постоянно занимаясь пиаром собственной франшизы.