"Мы не делаем GTA": авторы Bloodlines 2 объяснили, почему в их игре не будет огромного открытого мира

Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 наконец раскрыли важную деталь: вторая часть не станет жертвой моды на гигантские открытые миры. Вместо необъятных пространств — насыщенный и детализированный Сиэтл, вдохновлённый подходом Deus Ex: Mankind Divided.
Студия The Chinese Room, которой доверили возрождение культовой ролевой игры, утверждает: у них иной фокус. «Мы не делаем GTA», — прямо заявил арт-директор Бен Мэтьюз в интервью Game Informer. — «Мы сосредоточились не на масштабе, а на наполненности. Все должно ощущаться живым и важным». Город в игре не будет растянут до горизонта, но в каждом переулке найдется что-то интересное — и, возможно, опасное.
Такой подход сразу вызывает ассоциации с Deus Ex: Mankind Divided, где главная локация — Прага — хоть и не поражала размерами, зато изобиловала деталями и тайнами. Именно там игрок проводил часы, исследуя, пробираясь в скрытые места, встречая колоритных персонажей и собирая кусочки политического пазла. И Bloodlines 2, судя по всему, стремится к подобному качеству. Что логично: первая часть Bloodlines и сама была духовной наследницей Deus Ex, совмещая свободу выбора, моральную неоднозначность и геймплей в духе immersive sim.
Учитывая непростую историю разработки с перезапуском и сменой команды, это заявление обрадовало многих поклонников. Ведь вместо шаблонного открытого мира, наполненного маркерами и болтовнёй, нас ждёт действительно атмосферный опыт, в духе оригинала.
До релиза в октябре ещё есть время, но если Bloodlines 2 и правда пойдет по пути Mankind Divided — это может стать редким примером сиквела, который не предаёт своё наследие, а развивает его.
Другими словами лепят нечто в духе Dark Souls -- как раз подходит под описание данного жанра. Вот тока не говорите, что враги еще и возрождаться будут, причем не рандомно, а те же самые не на том же месте.
Вполне возможно кстати.
Причëм здесь дарк соулс если речь идëт о уровнях хабах как в деусе и вампирах?
Это большой плюс.
Зачем вообще сравниваться с GTA , если исток идёт с настолки?
Причем тут настолка вообще, речь о популярности больших открытых миров и почему разрабы не делают его.
Он говорит про большой город, где 99% домов это закрытые декорации.
Меня больше интересует, при чем тут мем с "если ты бездомный, просто купи дом".
Ну и слава Богу, так как в стиле гта, умеют только в ГТА, все другие игры это только портит. Надеюсь эта вот необоснованная мода на гигантские миры пройдет.
Вот вот, пшeки позарились, да жиденько под себя обдристались.
кто вообще рассчитывал на открытый мир в бладлайн 2, что разрабам пришлось за это пояснять?
Далеко не каждой игре нужен открытый мир, хз вообще, откуда взялась эта мода пихать его во все подряд. Есть, например, вуконг, в котором нет открытого мира, что не помешало его гигантским продажам.
А Bloodlines 2 нужен открытый мир, и открытую систему квестов, ибо это в первую очередь рпг, а не кинцо.
И да, открытый мир это не гигантская пустая территория, а свобода передвижения персонажа, где единственным препядствием может служить противник, нагинающий гг с тычка.
Вот тебе рпг без открытого мира:
И вот:
И еще:
И еще огромное количество других. Я хз, чего ты до меня докопаться решил. Речь шла об открытом мире в стиле ГТА, мой комментарий об открытом мире в стиле ГТА. Я же не писал, что нужно обязательно коридорную игру делать.
Ну как и было в Bloodlines. Надеюсь только по районам с загрузками делить не будут.
да похер как то.
вон игра вампир вроде так называется. без открытого мира вроде и нормально получилась
Там локации, некоторые чуть больше других, но это не открытый мир. И кстати, игра хорошая, сюжет интересный. Мне зашло.
Ну, и сравнили. Тот же Human Revolution намного интереснее был. Вообще, чем больше новостей про эту поделку, тем больше я ловлю с игры фейспалм. Боюсь, при выходе этого недотрупа, совсем себе лицо ладонью изобью.