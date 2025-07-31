"Мы не делаем GTA": авторы Bloodlines 2 объяснили, почему в их игре не будет огромного открытого мира

Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 наконец раскрыли важную деталь: вторая часть не станет жертвой моды на гигантские открытые миры. Вместо необъятных пространств — насыщенный и детализированный Сиэтл, вдохновлённый подходом Deus Ex: Mankind Divided.

Студия The Chinese Room, которой доверили возрождение культовой ролевой игры, утверждает: у них иной фокус. «Мы не делаем GTA», — прямо заявил арт-директор Бен Мэтьюз в интервью Game Informer. — «Мы сосредоточились не на масштабе, а на наполненности. Все должно ощущаться живым и важным». Город в игре не будет растянут до горизонта, но в каждом переулке найдется что-то интересное — и, возможно, опасное.

Такой подход сразу вызывает ассоциации с Deus Ex: Mankind Divided, где главная локация — Прага — хоть и не поражала размерами, зато изобиловала деталями и тайнами. Именно там игрок проводил часы, исследуя, пробираясь в скрытые места, встречая колоритных персонажей и собирая кусочки политического пазла. И Bloodlines 2, судя по всему, стремится к подобному качеству. Что логично: первая часть Bloodlines и сама была духовной наследницей Deus Ex, совмещая свободу выбора, моральную неоднозначность и геймплей в духе immersive sim.

Учитывая непростую историю разработки с перезапуском и сменой команды, это заявление обрадовало многих поклонников. Ведь вместо шаблонного открытого мира, наполненного маркерами и болтовнёй, нас ждёт действительно атмосферный опыт, в духе оригинала.

До релиза в октябре ещё есть время, но если Bloodlines 2 и правда пойдет по пути Mankind Divided — это может стать редким примером сиквела, который не предаёт своё наследие, а развивает его.