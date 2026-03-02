"Нам пришлось создать максимальную готику": бывшая сценаристка Bloodlines 2 призналась в любви к оригинальной RPG

Выйдя из затяжного новогоднего отпуска, студия The Chinese Room анонсировала бодрую дорожную карту на текущий год, которая включает обновления и целых два сюжетных дополнения для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Подробности одного из апдейтов мы освещали ранее. Тем временем, люди, стоявшие у истоков разработки отмененной версии сиквела, продолжают с теплотой вспоминать работу над "Миром Тьмы".

В новом интервью изданию PC Gamer Кара Эллисон, занимавшая должность старшего нарративного дизайнера Bloodlines 2 во времена Hardsuit Labs - до того, как проект передали другой студии, поделилась мыслями о первой части легендарной игры от Troika Games.

Когда журналист спросил её, какая самая старая игра установлена на её компьютере, Эллисон без раздумий назвала оригинальную Vampire: The Masquerade — Bloodlines.

Во-первых, я люблю её, а во-вторых, её действительно трудно заставить работать в наши дни. Вы должны пропатчить её, а потом долго копаться с настройками... Но атмосфера Bloodlines идеальна. Вся команда [оригинальных разработчиков] действительно помогла сделать максимальную, индустриальную готику.

— рассказывает Эллисон.

По словам сценаристки, игру делает уникальной сочетание гениального сценария, феноменальной актерской озвучки и специфической, немного гипертрофированной лицевой анимации во время диалогов, которая «делает их по-настоящему живыми», в отличие от стерильных современных движков.

К слову о ранней версии от Hardsuit Labs, над которой работала Кара Эллисон: недавно мы писали, что автор фанатских патчей к первой части опубликовал уникальные геймплейные кадры отмененной версии сиквела.

Сама же нынешняя итерация Bloodlines 2 от The Chinese Room не стоит на месте. Напомним, что в этом году ожидается выход двух масштабных сюжетных DLC. Первое из них позволит игрокам примерить на себя роль бруха Бенни, а второе будет посвящено тореадору Изабелле. Первые конкретные подробности о расширениях ожидаются в уже ближайшее время.