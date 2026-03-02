"Нам пришлось создать максимальную готику": бывшая сценаристка Bloodlines 2 призналась в любви к оригинальной RPG

Выйдя из затяжного новогоднего отпуска, студия The Chinese Room анонсировала бодрую дорожную карту на текущий год, которая включает обновления и целых два сюжетных дополнения для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Подробности одного из апдейтов мы освещали ранее. Тем временем, люди, стоявшие у истоков разработки отмененной версии сиквела, продолжают с теплотой вспоминать работу над "Миром Тьмы".
В новом интервью изданию PC Gamer Кара Эллисон, занимавшая должность старшего нарративного дизайнера Bloodlines 2 во времена Hardsuit Labs - до того, как проект передали другой студии, поделилась мыслями о первой части легендарной игры от Troika Games.
Когда журналист спросил её, какая самая старая игра установлена на её компьютере, Эллисон без раздумий назвала оригинальную Vampire: The Masquerade — Bloodlines.
Во-первых, я люблю её, а во-вторых, её действительно трудно заставить работать в наши дни. Вы должны пропатчить её, а потом долго копаться с настройками... Но атмосфера Bloodlines идеальна. Вся команда [оригинальных разработчиков] действительно помогла сделать максимальную, индустриальную готику.
— рассказывает Эллисон.
По словам сценаристки, игру делает уникальной сочетание гениального сценария, феноменальной актерской озвучки и специфической, немного гипертрофированной лицевой анимации во время диалогов, которая «делает их по-настоящему живыми», в отличие от стерильных современных движков.
К слову о ранней версии от Hardsuit Labs, над которой работала Кара Эллисон: недавно мы писали, что автор фанатских патчей к первой части опубликовал уникальные геймплейные кадры отмененной версии сиквела.
Сама же нынешняя итерация Bloodlines 2 от The Chinese Room не стоит на месте. Напомним, что в этом году ожидается выход двух масштабных сюжетных DLC. Первое из них позволит игрокам примерить на себя роль бруха Бенни, а второе будет посвящено тореадору Изабелле. Первые конкретные подробности о расширениях ожидаются в уже ближайшее время.
2 дня назад, всё-таки дошли руки пройти эту игру. Как я понял, я прошёл её на хорошую концовку. И скажу что, в плане режиссуры, ни чуть не хуже первого бладлайнс. Сценарно чутка послабее, но всё же, игра не полное дно.
там кроме как пробежать по основному сюжету делать больше нечего... шаг в право-шаг в лево и всё вокруг полное Г... Если бежать чисто по главному квесту то да норм: интрига типа есть сюжет этой линии туда-сюда неплохо скроили... а больше посмотреть там и нечего ни боёвка не утешает, ни доп квесты однообразные... прокачка тоже мимо я как открыл начальный набор у клана палачей так с ним и прошёл всю игру, а способности других кланов только бой затягивают+ нельзя несколько способностей сразу выбрать а только что то одно на ячейку в угоду гейпадному гейплею
Какие длс, про этот симулятор боксера все забыли сразу же после релиза
Даже создатели обосранной с ног до головы MindsEye всё ещё грезят какими то развитиями франшизы, а эти чем хуже?