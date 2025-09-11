ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 510 оценок

Нарративный директор Bloodlines 2 предупредил: от сиквела не стоит ждать масштаба Baldur's Gate 3 или GTA

Gutsz Gutsz

Несмотря на скандал с платными кланами, многие поклонники культовой Vampire: The Masquerade – Bloodlines продолжают надеяться, что долгожданный сиквел станет крупной ролевой игрой уровня последних крупных релизов. Однако разработчики из студии The Chinese Room призывают игроков быть осторожными с ожиданиями.

Paradox возвращает деньги за Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 пока не решит, что делать с клановыми DLC

Нарративный директор проекта Иэн Томас в интервью признал, что у Bloodlines 2 будет куда более камерной историей. Поэтому геймерам не стоит ожидать от игры уровня Baldur's Gate 3 или масштаба GTA. По его словам, если Baldur’s Gate 3 можно сравнить с целым «ролевым сеттингом», то новый проект по «Маскараду» скорее представляет собой «один модуль», сфокусированный на конкретном сюжете.

Создатели не планируют полноценную «чистую доску» для персонажа: игроки смогут выбрать клан и пол протагониста, но не получат детальной системы распределения навыков вроде старой механики «сколько очков вложить в Взлом». Томас пояснил, что игра требует заранее заданной формы для героя — «иначе невозможно встроить его в историю так, чтобы он стал её опорой».

При этом Bloodlines 2 сохранит элементы кастомизации и свободы, но не будет представлять собой «открытую песочницу». Авторы прямо отмечают: ждать от проекта уровня свободы GTA не стоит. Сиквел станет «срезом времени и места», а не всеобъемлющей игровой вселенной.

Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 намечен на 21 октября 2025 года.

Just-a-your-King

Тогда давайте и ценник соответствующий, баксов 20-30 вполне пойдет)

10
MadPyramus

Размечтался)) Им на это пофиг, главное снизить ожидание требований покупателя, тогда ценник снижать авось не прийдётся) 5 недель до выхода, а они до сих пор 2 клана в премиуме жмотят.

4
VenomTRat MadPyramus

60 евро, при средней цене 80 евро, это как раз показатель б класса , коим игра и является

2
ZAUSA

Люди вообще ничего не ждут от этой игры. Только удивляются, что она вообще выходит.

6
Veidrd1968

А кто вообще ждет эту повесточную гуано такие же повесточные

5
Talendor3

короче вместо нормальной рпг будет кинцо за оверпрайс

4
J a r v i s

Причина тряски по поводу платных кланов? Игра же без Денуво, а значит всё там бесплатно))

4
pilko

Пиратство так-то плохо. По хорошему надо игры покупать. Не понимаю почему так много людей стали бахвалиться тем что они пиратят игры/фильмы/программы. И вот для тех кто живет по честному это странно, особенно учитывая что в первой части эти кланы были частью основной игры.

3
Лобо pilko

Бонально что часто в России нельзя купить. Поэтому что бы не покупать с гигантской наценкой наш ответ зелёный стим

2
North235 pilko

Вот именно - учитывая что в первой части эти кланы были частью основной игры, очень странное решение вырезать их из второй и продавать отдельно в качестве длс. Я сам против пиратства, но за такое отношение второй бладлайнс только с торрента собираюсь скачивать.

1
Neko-Aheron

Игру так долго делали, что там хрен поймешь, что от нее ожидать можно

3
pilko

ДА вообще не долго. Просто делали, проект свернули и спустя некоторое время начали заново.

Neko-Aheron pilko

Вот в этом и проблема...

1
askazanov

А его кто то ещё ждёт?)

2
VenomTRat

Судя по обзорам там уклон в экшн, это не хорошо и не плохо. Просто более экшн ориентированна, видно, что боевке уделили особое внимание. Цена так же ниже фуллпрайса, так что жду крепкий срелеяк игры категории Б, типа вампура

2
Neko-Aheron

Будет попыткой создать свой дизонард с рпг элементами и выбором

1
VenomTRat Neko-Aheron

все так, собсно дизоноред мне не зашел, не мой геймлпей, не мой сеттинг, не мой визуал, а тут вполне есть шансы у игры. В общем, ждем

Пользователь ВКонтакте

Как впрочем и интереса. Я первую так и не осилил. Слишком скучной мне показалась // Александр Королёв

1
Пользователь ВКонтакте

Ну то есть опять сделали симулятор ходьбы С ИСТОРИЕЙ. С другой стороны что ещё ожидать от мастеров симуляторов ходьбы // Александр Ковалёв

1
