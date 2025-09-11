Нарративный директор Bloodlines 2 предупредил: от сиквела не стоит ждать масштаба Baldur's Gate 3 или GTA

Несмотря на скандал с платными кланами, многие поклонники культовой Vampire: The Masquerade – Bloodlines продолжают надеяться, что долгожданный сиквел станет крупной ролевой игрой уровня последних крупных релизов. Однако разработчики из студии The Chinese Room призывают игроков быть осторожными с ожиданиями.

Нарративный директор проекта Иэн Томас в интервью признал, что у Bloodlines 2 будет куда более камерной историей. Поэтому геймерам не стоит ожидать от игры уровня Baldur's Gate 3 или масштаба GTA. По его словам, если Baldur’s Gate 3 можно сравнить с целым «ролевым сеттингом», то новый проект по «Маскараду» скорее представляет собой «один модуль», сфокусированный на конкретном сюжете.

Создатели не планируют полноценную «чистую доску» для персонажа: игроки смогут выбрать клан и пол протагониста, но не получат детальной системы распределения навыков вроде старой механики «сколько очков вложить в Взлом». Томас пояснил, что игра требует заранее заданной формы для героя — «иначе невозможно встроить его в историю так, чтобы он стал её опорой».

При этом Bloodlines 2 сохранит элементы кастомизации и свободы, но не будет представлять собой «открытую песочницу». Авторы прямо отмечают: ждать от проекта уровня свободы GTA не стоит. Сиквел станет «срезом времени и места», а не всеобъемлющей игровой вселенной.

Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 намечен на 21 октября 2025 года.