Новая утечка раскрыла дату выхода и обложку Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

В сети появилась обложка Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, а вместе с ней — и возможная дата выхода. Согласно утечке, проект может поступить в продажу уже 21 октября 2025 года.

Информация о релизе сначала появилась в онлайн-магазинах Сингапура, но теперь данные подтвердились ещё одним источником, на этот раз — через изображение обложки. Официальных заявлений от издателя пока не последовало, однако совпадение дат придаёт слухам убедительности.

Bloodlines 2 — долгожданное продолжение культовой RPG во вселенной «Мира Тьмы», находившееся в разработке с 2019 года и не раз сталкивавшееся с переносами и сменой студий. Ожидается, что игра выйдет на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.