Новые подробности о вампирское охоте в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Авторы предстоящего мрачного ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 из студии The Chinese Room поделились свежими подробностями о главных механиках игры. Новые детали проекта были озвучены в рамках очередного выпуска дневника разработчиков, который был посвящен охоте и кормлении. Команда разработчиков рассказала о том, как процесс питания вампиров будет влиять на игровой процесс и взаимодействие с окружением.

Кормление является неотъемлемой частью вампирской жизни в Bloodlines 2. Игрокам предстоит использовать эту механику как основное средство лечения и пополнения энергии для активации дисциплин — особых способностей вампиров. Однако охота и кормление должны оставаться незаметными: нарушение Маскарада, когда вампира замечают за употреблением крови на публике, может привести к нежелательным последствиям. Также разработчики подчеркивают, что агрессивные цели не будут мирно ждать, пока их используют в качестве источника крови, поэтому важно выбирать правильный момент для атаки.

Кроме того, в игре предусмотрена возможность пить кровь прямо во время боя. Если подойти к жертве с нужной стороны, она сможет временно защитить игрока от огня врагов, что придаст боевым стычкам дополнительные тактические возможности.

Мы хотели, чтобы кормление ощущалось как интимный опыт между вами и жертвой - укус кого-то в горло всегда даст вам внезапный прилив сил. Питье крови - это способ восстановить свои силы, и это станет для игрока захватывающим опытом. Мы хотели, чтобы действие кормления отражало висцеральную природу кражи жизни из бьющегося сердца, изъятия жизни у хозяина и передачи ее игроку. Выше мы рассмотрели несколько способов, которыми мы могли бы показать это через реакцию на видение Фир, когда кровь попадает в ее систему. Этот уровень исследования, создающий множество различных идей и итераций, является ключевым, когда мы пытаемся найти что-то, что могло бы работать для такой функции, как эта.

— Старший концепт-художник Джордан Гриммер и ведущий концепт-художник Мишель Нусера.

Отдельное внимание уделяется визуализации процесса. Команда решила использовать комбинацию первого и третьего лица для создания плавного и динамичного перехода в моменты кормления, чтобы игроки могли полностью погружаться в атмосферу вампирской жизни.

Также разработчики раскрыли систему "Обостренных чувств" — вампирских способностей, которые позволят главной героине Файр отслеживать свою добычу даже через стены, используя повышенное восприятие. Эти навыки помогут игрокам выбирать наиболее подходящие цели для охоты, подчеркивая хищническую природу вампиров.

Мало того, что Сиэтл в игре оживает, люди занимаются своими делами, включая NPC, реагирующих на игрока, это еще и место, где игрок может охотиться. Перемещаясь по городу, вы сможете выслеживать и охотиться на NPC, которые потенциально могут войти в полный резонанс с определенным типом крови, чтобы питаться ею.

Я люблю называть эти события вампирскими конфетами для игроков, чтобы они выслеживали, следили и питались ими! Социальная подпитка - это ключевая часть пребывания игроков в Сиэтле, которая заключается в воздействии на NPC определенным образом - может быть, вы наткнетесь на кого-то, рассерженного тем, что банкомат украл его карту, и вы можете взять этот гнев и подпитаться им. Может быть, кто-то испугался, пропустив последний автобус домой, и погоня за ним в темном переулке повергнет его в ужас и даст вам социальную подпитку, которой вы жаждете.



Было здорово работать над системой, в которой NPC проявляют очень грубые эмоции, позволяя игроку по-настоящему погрузиться в вампирскую фантазию, позволяя ему взаимодействовать с жителями Сиэтла разными способами. Вы можете использовать способности, вести беседы или просто пугать их, а затем пожинать плоды осторожного кормления.

— Ведущий гейм-дизайнер проекта, Гэвин Худ.

Ожидается, что дальнейшие детали о системе резонанса крови и других аспектах охоты появятся в следующих дневниках разработчиков.