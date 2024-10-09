Новые подробности о вампирское охоте в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Авторы предстоящего мрачного ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 из студии The Chinese Room поделились свежими подробностями о главных механиках игры. Новые детали проекта были озвучены в рамках очередного выпуска дневника разработчиков, который был посвящен охоте и кормлении. Команда разработчиков рассказала о том, как процесс питания вампиров будет влиять на игровой процесс и взаимодействие с окружением.
Кормление является неотъемлемой частью вампирской жизни в Bloodlines 2. Игрокам предстоит использовать эту механику как основное средство лечения и пополнения энергии для активации дисциплин — особых способностей вампиров. Однако охота и кормление должны оставаться незаметными: нарушение Маскарада, когда вампира замечают за употреблением крови на публике, может привести к нежелательным последствиям. Также разработчики подчеркивают, что агрессивные цели не будут мирно ждать, пока их используют в качестве источника крови, поэтому важно выбирать правильный момент для атаки.
Кроме того, в игре предусмотрена возможность пить кровь прямо во время боя. Если подойти к жертве с нужной стороны, она сможет временно защитить игрока от огня врагов, что придаст боевым стычкам дополнительные тактические возможности.
Мы хотели, чтобы кормление ощущалось как интимный опыт между вами и жертвой - укус кого-то в горло всегда даст вам внезапный прилив сил. Питье крови - это способ восстановить свои силы, и это станет для игрока захватывающим опытом. Мы хотели, чтобы действие кормления отражало висцеральную природу кражи жизни из бьющегося сердца, изъятия жизни у хозяина и передачи ее игроку. Выше мы рассмотрели несколько способов, которыми мы могли бы показать это через реакцию на видение Фир, когда кровь попадает в ее систему. Этот уровень исследования, создающий множество различных идей и итераций, является ключевым, когда мы пытаемся найти что-то, что могло бы работать для такой функции, как эта.
— Старший концепт-художник Джордан Гриммер и ведущий концепт-художник Мишель Нусера.
Отдельное внимание уделяется визуализации процесса. Команда решила использовать комбинацию первого и третьего лица для создания плавного и динамичного перехода в моменты кормления, чтобы игроки могли полностью погружаться в атмосферу вампирской жизни.
Также разработчики раскрыли систему "Обостренных чувств" — вампирских способностей, которые позволят главной героине Файр отслеживать свою добычу даже через стены, используя повышенное восприятие. Эти навыки помогут игрокам выбирать наиболее подходящие цели для охоты, подчеркивая хищническую природу вампиров.
Мало того, что Сиэтл в игре оживает, люди занимаются своими делами, включая NPC, реагирующих на игрока, это еще и место, где игрок может охотиться. Перемещаясь по городу, вы сможете выслеживать и охотиться на NPC, которые потенциально могут войти в полный резонанс с определенным типом крови, чтобы питаться ею.
Я люблю называть эти события вампирскими конфетами для игроков, чтобы они выслеживали, следили и питались ими! Социальная подпитка - это ключевая часть пребывания игроков в Сиэтле, которая заключается в воздействии на NPC определенным образом - может быть, вы наткнетесь на кого-то, рассерженного тем, что банкомат украл его карту, и вы можете взять этот гнев и подпитаться им. Может быть, кто-то испугался, пропустив последний автобус домой, и погоня за ним в темном переулке повергнет его в ужас и даст вам социальную подпитку, которой вы жаждете.
Было здорово работать над системой, в которой NPC проявляют очень грубые эмоции, позволяя игроку по-настоящему погрузиться в вампирскую фантазию, позволяя ему взаимодействовать с жителями Сиэтла разными способами. Вы можете использовать способности, вести беседы или просто пугать их, а затем пожинать плоды осторожного кормления.
— Ведущий гейм-дизайнер проекта, Гэвин Худ.
Ожидается, что дальнейшие детали о системе резонанса крови и других аспектах охоты появятся в следующих дневниках разработчиков.
У игры будет "главная героиня "? В смысле? раньше мы могли отыграть кого хотелось. Ясно, надежды на продолжение уменьшаются с каждой новостью.
Наверное намекают, что "канон" - это баба-кровосися.
Помнится, там, вроде, был выбор между М и Ж. Всех устраивало.
Что до канонов - тут в сети целые войны постоянно происходят между "канонщиками" и "давайте просто поиграем в историю". Лично я - за вторых, увы)
Так в новой Fable тоже за деваху играть придётся. Несмотря на всё давление от фанатов, разрабы ей только морду лица исправили, потому что изначально выглядела страшнее атомной войны.
Пол настроить можно. Хотя стандартное лицо, и я так понимаю, официально будет считаться, что ГГ - девушка.
Возможно это ошибка перевода, ибо под main character в английском может иметься ввиду как женщина, так и мужчина. Тем более буквально год тому назад в дневниках разработчиков упоминалась возможность выбора пола.
Пока непонятно. Нарративный директор год назад в интервью говорил, что героиней станет "женщина, которой можно будет выбрать гендер". Очень двусмысленная формулировка: то ли все-таки можно выбрать предпочтительный пол, то ли максимум, что мы получим - это женщину, считающую себя женщиной или мужчиной, на выбор. У нее еще и мужской голос некоего вампира Фабиена застрял в голове. Точно получится гендерфлюидный персонаж. С другой стороны, люди из тем игры на реддите уверяют, что вот этот голый сбоку - мужская версия протагониста, настройки по умолчанию.
Сейчас в любом случае неясно, стоит ли ждать чего-то хорошего от игры. С одной стороны, некоторые отзывы вызывают оптимизм. И различные механики кровопийства вполне могут быть полноценной частью геймплея - когда для различных способностей и действий требуется только кровь агрессивного или кровь испуганного человека, например. Но как посмотришь на бюджет, на скрины, на дневники разработчиков, на урезанный выбор кланов, как подумаешь, каких персонажей разработчики могут запихать в прогрессивный многонациональный Сиэтл (и ведь не скажешь, что они там неуместны и не представляют современную американскую реальность) - становится как-то уныло.
Какие 6лять дневники разработчиков! Доделайте игру же, cyки 10 лет делают уже, всё сделать никак не могут, 3аебали...
Ого! Оно живое !
Мда... когда я читала правила копропятёрки в корнике. Ничто меня больше не смущало, как система Резонанса и конечно же, Дайсы Голода. Чую, не зря в настолке при чтении правил, у меня было чувство, что Дайсы Голода превращают игру в чисто то, что вампир постоянно будет где-то и у кого-то сосать. Кровавый Триумф - сосёшь, Кровавый Провал - сосёшь. Применяешь Дисциплину, крови нет - идёшь сосать. И вся игра превращается в сплошное сосание. Не, конечно не плохо придумали с Типом Хищника и с тем, что убрали Пути, хоть и заменили их на Идеалы, скопипастив аналогичные из ДнД 5, и всё же, копропятёрка не зря так называется. Там очень много ооочень сомнительных идей. Не считая того, что лор конечно знатно трахнули.