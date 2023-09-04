Новые разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 поделились концептами и деталями вампирского экшена ©

На днях Paradox Interactive официально возродила игру Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, которую многие геймеры уже успели похоронить. Компания не отменила проект, как предполагалось, а доверила его разработку совершенно новой команде — студии The Chinese Room. Новые разработчики вампирского экшена ещё активно работают над игрой, но уже сейчас они могут поделиться атмосферными концепт-артами и раскрыть дополнительные детали об игре.

В опубликованных концептах студия The Chinese Room показала вид на ночной город в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Художники создали мрачное окружение с заснеженным городом, где ярко выделяются контрастные вывески и другие источники света.

Полная версия игры обещает сохранить этот необычный визуальный стиль. На представленных ниже скриншотах можно увидеть, что в большинстве темных мест сильно выделяются другие цвета. Команда из The Chinese Room намеренно создала такой контраст в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Как отмечают новые разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, они опираются на некоторые наработки проекта, анонсированного ещё в 2020 году, однако это уже совершенно другая игра. Команда полностью переработала игру, фактически создав её с нуля. Серьёзные изменения позволили им внедрить в игру различные фракции, которые сражаются между собой за контроль над городом, а также систему последствий. По словам авторов игры, каждое решение игрока будет напрямую отражаться на игровом мире и ключевых событиях сюжета.

Выход Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 2024 год для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.