Новые разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 поделились концептами и деталями вампирского экшена

На днях Paradox Interactive официально возродила игру Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, которую многие геймеры уже успели похоронить. Компания не отменила проект, как предполагалось, а доверила его разработку совершенно новой команде — студии The Chinese Room. Новые разработчики вампирского экшена ещё активно работают над игрой, но уже сейчас они могут поделиться атмосферными концепт-артами и раскрыть дополнительные детали об игре.
В опубликованных концептах студия The Chinese Room показала вид на ночной город в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Художники создали мрачное окружение с заснеженным городом, где ярко выделяются контрастные вывески и другие источники света.
Полная версия игры обещает сохранить этот необычный визуальный стиль. На представленных ниже скриншотах можно увидеть, что в большинстве темных мест сильно выделяются другие цвета. Команда из The Chinese Room намеренно создала такой контраст в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Как отмечают новые разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, они опираются на некоторые наработки проекта, анонсированного ещё в 2020 году, однако это уже совершенно другая игра. Команда полностью переработала игру, фактически создав её с нуля. Серьёзные изменения позволили им внедрить в игру различные фракции, которые сражаются между собой за контроль над городом, а также систему последствий. По словам авторов игры, каждое решение игрока будет напрямую отражаться на игровом мире и ключевых событиях сюжета.
Выход Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 2024 год для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Следующий проэкт пиарится. Занимались бы лучше делом. Делали игру.
С трудом верится, что люди без опыта в создании РПГ, сразу выдадут что-то достойное. Лучше бы оставили сценарий Митсоды, у которого хоть есть опыт и кредит доверия от любителей жанра.
Меня ещё напрягает, что сценаристка у них толерантненькая с "them/they" в Твитторе и прочее.
Хоть тумбочкей назовись, главное что бы специалистом был была было будет)
Вспомни Dead Island 2 студия дамбастер сделала посредственый Homefront но по итогу смогли сделать годный зомби слешер с шикарной системой расчленения. Захотят сделают
Где он годный ? Зомбаки спавнятся не успеешь отвернуться, в 2023 году это даже не позор а полный провал.
Хоть бы у них получилось
Очень жду эту игру, прошлую за кого только не проходил, шедевр особенно с фанатскими модификациями возвращающими в игру весь вырезанный контент и восстановленные квесты.
Макс Пейн какой-то. И это в общем-то неплохо.