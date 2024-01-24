Новый дневник разработчиков Bloodlines 2 посвящён интуитивному, захватывающему бою. Геймплей покажут 31 января

В новом дневнике разработчиков Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Алекс Скидмор, креативный директор проекта The Chinese Room, рассказал о втором столпе игры: «интуитивном, захватывающем бое», который направляет игровой процесс.

При разработке боя Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 авторы задались целью создать экшен, способный конкурировать с современными играми. Они рассматривают это в трех основных стилях игрового процесса.

Первый стиль игры называется «Стратегический сталкер»: как следует из названия, поклонники более стратегических боевых действий, где ключевым моментом является скрытность и использование элемента неожиданности, получат свою фантазию о вампирах-хищниках. Это дает вам время подготовиться, какую силу Дисциплины вы хотели бы использовать и когда. Как только ваш план будет готов, вызов сил крови, подкрадывание к врагу, отвлечение его, кормление им до начала боя или тактика «бей и беги» — варианты для людей, которые любят играть таким образом.

Второй стиль игры называется экшен-броулер: для игроков, которые предпочитают сразу же бросаться в бой и полагаются на свою быструю реакцию и боевые навыки. Любой клан может драться, но именно здесь Бруха сияют. Их покажут в нашем январском видеоролике, посвященном игровому процессу. Их силы направлены на доминирование в ближнем бою. Отсылками к этому стилю являются игры-боевики, такие как серия God of War, Shadow of Mordor и Elden Ring. Речь идет о том, чтобы оказаться в центре драки и использовать свои способности для управления толпой, чтобы нанести как можно больше урона.

Вышеперечисленные стили игры – две крайности одного и того же спектра действий: игроки могут играть в любую смесь этих двух стилей, чтобы найти подходящий для них баланс преследования и драки.

Третий стиль игры называется «Нарративный искатель приключений», предназначен для игроков, которые меньше интересуются боевыми действиями и хотят сосредоточиться на элементах фэнтези, повествования и исследования в игре. Этот стиль игры будет близок основному числу поклонников Bloodlines 1, а также поклонникам игр TCR на сегодняшний день (и многим разработчикам, работающим над игрой). Вы по-прежнему можете наслаждаться захватывающими сражениями, не слишком углубляясь в боевую механику, если для вас важнее такие вещи, как персонажи и история.

Создатели делают упор на погружение, а не на сложность: оптимизированная схема управления с действиями, которые легко освоить и воспроизвести для всех трех стилей игры. Затем они создают глубину поверх всего этого, чтобы обеспечить долгосрочное мастерство игрокам, которые этого хотят. Например, защитная механика — это рывок, позволяющий игрокам уклоняться от атак или менять позицию. Если уклонение используется против врага, выполняющего рукопашную атаку, оно становится контратакой, ошеломляющей врага - игроки могут никогда не делать этот прием, но для тех, кто хочет более высокий потолок навыков, он есть. Способности привязаны к кнопкам (на геймпаде), что ограничивает игрока четырьмя доступными одновременно. Это достаточно небольшое количество, чтобы игрок мог использовать их, не нарушая их потока, но в то же время достаточно глубокое, благодаря различным способам их комбинирования и использования, что делает бой интересным и увлекательным.

Следующий дневник разработчиков будет посвящен третьему столпу «Исследование мира тьмы» и выйдет через две недели. Перед этим вы сможете увидеть, как все складывается воедино, когда The Chinese Room представит трейлер игрового процесса и подробное описание 31 января.