Новый дневник разработчиков Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 раскрывает главного героя

Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 из The Chinese Room сегодня поделились свежим взглядом на главного героя ролевой игры: Файра. Это полностью настраиваемый главный герой: вы можете выбрать его пол и клан, к которому он принадлежит, а также одежду и то, кем он питается. В игре будет четыре клана, и то, кого вы выберете, а также ваши действия будут определять, как жители Сиэтла будут с вами взаимодействовать.

Дополнительная информация о четырех кланах будет предоставлена в ближайшие недели, но на данный момент выяснилось, что вы узнаете больше о мире через голос в своей голове по имени Фабьен. В пресс-релизе добавляется:

«Благодаря разветвленным вариантам диалога каждый разговор с влиятельной элитой Сиэтла формирует то, как окружающая среда и персонажи реагируют на Файра, влияя на то, как разворачивается история».

Нарративный директор Ян Томас сказал:

«Мы сохраняем суть Vampire: The Masquerade и используем его темные оттенки, чтобы сплести сложное повествование Файра. Использование главного героя добавляет веса сюжетному выбору, предоставляя игрокам возможность настраивать фон Файра на протяжении всей истории. Все эти элементы сочетаются чтобы создать глубоко захватывающий опыт, которого игроки ожидают от игры Bloodlines, сохраняя при этом наш фирменный стиль китайской комнаты».

Затем исполнительный вице-президент Paradox Interactive Шон Гринери объясняет, что Сиэтл спроектирован таким образом, чтобы «адаптироваться и изменяться к выбору и вариантам диалога, которые выбирают игроки, что приводит к другому опыту истории». На данный момент игру планируется выпустить в 2024 году.