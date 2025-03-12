Новый дневник разработки Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказывает о враждебной фракции

Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 представили уже 17-й выпуск дневников разработки, который посвятили одной из ключевых враждебных фракций в игре. Если ранее игроки уже познакомились с Анархами, то теперь настало время узнать о I.A.O. (Information and Awareness Office) — тайной правительственной организации, ведущей войну против вампиров.

Официально I.A.O. была расформирована, но на деле продолжает свою деятельность, используя закрытое финансирование. Организация проводит спецоперации под видом учебных миссий и антитеррористических операций, а ее агенты используют высокотехнологичное вооружение, специально разработанное для борьбы с вампирами.

Лидером I.A.O. является Агент Бейкер — методичный и хладнокровный охотник, чья цель не просто уничтожение вампиров, но их полное изучение и понимание. Ее коллеги прозвали ее "Мать-наседка", что подчеркивает ее контроль и безжалостный подход к миссиям.

Ваш вид еще испытывает привязанность к молодым? Вы вообще что-то чувствуете?

— один из вопросов, который Бейкер задает вампирам в ходе своих допросов.

В отличие от анархичных и хаотичных врагов, которых игрок встретит ранее, агенты I.A.O. — это хорошо подготовленные бойцы с четкой тактикой. Их экипировка включает:

Бронированные костюмы , защищающие от физических атак.

, защищающие от физических атак. Тепловое оружие , способное наносить значительный урон вампирам .

, способное наносить . Разделение на типы бойцов — дальнобойные агенты в широких капюшонах и мощные рукопашные бойцы с термическими дубинками.

Мы хотели создать врагов, перед которыми даже древний вампир дважды подумает, прежде чем атаковать

— отмечает арт-директор проекта Бен Мэттьюз.

Одно из самых масштабных сражений с I.A.O. произойдет на Харбор-Айленде — территории, плотно охраняемой их агентами. В этом задании игрокам придется обходить тепловые заграждения, скрываться от патрулей и использовать окружение в своих интересах.

Это один из самых открытых уровней с множеством тактических возможностей.

— рассказывает старший геймдизайнер Мартин Эйкхерст.

Агенты I.A.O. используют разведывательную технику, координируются между собой и атакуют точно и расчетливо. Их арсенал включает фосфорные гранаты, разрывные болты для арбалетов и термические дубинки, которые способны наносить урон даже в блоке.

Кроме I.A.O., в игре появится еще один загадочный охотник на вампиров. Согласно слухам, в Сиэтле активен древний враг вампиров, известный как Сантьяго. В начале XX века он уничтожил множество кланов в Сан-Франциско и Новом Орлеане, оставляя после себя кресты Святого Иакова.

По мнению исследователей, Сантьяго может быть членом Общества Леопольда — древнего ордена, охотящегося на сверхъестественных существ. Если это правда, его методы будут отличаться от тактики I.A.O., и он станет уникальным противником в игре.

Сантьяго был безжалостным охотником, настоящей легендой среди его братьев по оружию.

— утверждает нарративный директор Иэн Томас.

В предыдущем дневнике разработчики подробно рассказывали о Маскараде и социальных механиках в мире Bloodlines 2. В игре важно не только сражаться, но и соблюдать вампирские законы, маскируясь среди смертных. Это влияет на отношение кланов и возможности игрока в открытом мире.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 должна выйти в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, но точная дата релиза пока не объявлена.