Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
6.9 787 оценок

Новый мод для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 открывает скрытые эпические настройки графики

Моддер BabaBooey88 выпустил новый мод для Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который открывает скрытые эпические настройки графики. Этот мод призван значительно улучшить внешний вид игры.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 "Расширенная графика - BIG GRAPHICS"

Если говорить более подробно, этот мод улучшит отражения, тени и глобальное освещение. Более того, он улучшит искажённые солнечные лучи (Sun Shafts). Более того, он может полностью убрать эффекты виньетки и хроматической аберрации. Недостаток этого мода в том, что он, очевидно, увеличит требования к видеокарте.

Ниже вы также найдёте несколько сравнительных скриншотов. Слева — исходные снимки. Справа — скриншоты с модом. Они дадут вам представление о том, чего можно ожидать.

+ ещё 2 картинки
26
12
Tommy451

Какое же позорище этот UE5, что твиками нужно тени в 128 поднимать до хотя бы 1к. Спасибо Люмену за отсутствие затенения и за яркие отражения в темноте

7
Partenavia

Причем тут вообще движок к текстурам и теням, это только криворукость и похуизм разработчиков.

8
Tommy451 Partenavia

никогда такого не было и вот опять

TheCalvariam

очередной бот....

5
Виталик47

Ща слепые дауны набегут и будут орать что не видят разницы.
Как всегда моддеры спасают игры! Что мешало на старте эти настройки добавить.

6
Рио Фокс

Единственная разница там, это: прибавили яркости, убавили яркости и всё.

1
Виталик47 Рио Фокс

жаль что нет реакции в списке доступных на которой слепой эмодзи, ты как раз его достоин.

1
WerGC

ну не знаю у меня и в оригинале все отлично выглядит претензий к визуалу нет

3
WeakPalamon

Игра на столько забагованная и сырая, что лучше бы её не выпускали

2