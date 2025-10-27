Новый мод для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 открывает скрытые эпические настройки графики

Моддер BabaBooey88 выпустил новый мод для Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который открывает скрытые эпические настройки графики. Этот мод призван значительно улучшить внешний вид игры.
Если говорить более подробно, этот мод улучшит отражения, тени и глобальное освещение. Более того, он улучшит искажённые солнечные лучи (Sun Shafts). Более того, он может полностью убрать эффекты виньетки и хроматической аберрации. Недостаток этого мода в том, что он, очевидно, увеличит требования к видеокарте.
Ниже вы также найдёте несколько сравнительных скриншотов. Слева — исходные снимки. Справа — скриншоты с модом. Они дадут вам представление о том, чего можно ожидать.
Какое же позорище этот UE5, что твиками нужно тени в 128 поднимать до хотя бы 1к. Спасибо Люмену за отсутствие затенения и за яркие отражения в темноте
Причем тут вообще движок к текстурам и теням, это только криворукость и похуизм разработчиков.
Как всегда моддеры спасают игры! Что мешало на старте эти настройки добавить.
ну не знаю у меня и в оригинале все отлично выглядит претензий к визуалу нет
Игра на столько забагованная и сырая, что лучше бы её не выпускали