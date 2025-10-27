Новый мод для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 открывает скрытые эпические настройки графики

Моддер BabaBooey88 выпустил новый мод для Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который открывает скрытые эпические настройки графики. Этот мод призван значительно улучшить внешний вид игры.

Если говорить более подробно, этот мод улучшит отражения, тени и глобальное освещение. Более того, он улучшит искажённые солнечные лучи (Sun Shafts). Более того, он может полностью убрать эффекты виньетки и хроматической аберрации. Недостаток этого мода в том, что он, очевидно, увеличит требования к видеокарте.

Ниже вы также найдёте несколько сравнительных скриншотов. Слева — исходные снимки. Справа — скриншоты с модом. Они дадут вам представление о том, чего можно ожидать.