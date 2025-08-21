Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 посвящён Фабьену, детективу из 1920-х годов

The Chinese Room выпустила новый трейлер для предстоящей ролевой игры на вампирскую тематику Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Трейлер входит в новую серию видеороликов, которые студия планирует выпускать каждую неделю до релиза игры 21 октября. Первый из них посвящён Фабьену — детективу-малкавиану, застрявшему в голове главного героя Файра.
Персонаж Фабьена подробно раскрывается всякий раз, когда игрок решает отдохнуть после восхода солнца. В это время игрок переносится в Сиэтл 1920-х годов и оказывается в шкуре Фабьена, который в одиночку пытается раскрыть тайну собственного убийства. В этих эпизодах игроки смогут погрузиться в прошлое основного места действия игры, Сиэтла, а также пообщаться с персонажами, которые, в силу природы вампиров, могут быть ещё «живыми».
Поскольку Фабьен — вампир из клана Малкавиан, демонстрируются некоторые из его уникальных особенностей. Клан известен тем, что часто сходит с ума, вступая в разговоры с неодушевлёнными предметами и даже ведя совершенно иные разговоры, чем те, которые мог бы говорить с ним NPC. Это можно увидеть в трейлере, где Фабьен разговаривает с диктофоном, спрашивая его, что тот подслушивает. Наряду с этим, трейлер также даёт нам представление о способностях Малкавиан к манипулированию разумом.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Вот интересно, а они хоть одну симпатичную девушку там седлали -.-
Походу - нет.
Жалко Жанетт не завезли...
А с чего бы ей в Сиэтле делать? Вообще, насколько помню лор, вроде Элизиумы сестёр Воерман в Сиэтле были, или те заведения где ВиВи работала. Но я честно не думаю, что Жаннет и Тереза пёрлись бы из Санта-Моники в Сиэтл.
Ага, детектив-негр из двадцатых годов. Ну-ну.
А, ну, теперь всё понятно, откуда и почему у нас в голове местный Джонни Сильверхэнд сидит. Ну, раз он Малк, то вопросов больше не имею.
Так это давно было известно. Именно по этой причине нет выбора играть за малкавиан (за носферату нельзя играть - есть альтернатива в лице бану хаким). Только теперь стало понятно почему у него такой нуарный внешний вид.
Ну, хз, Малк с Психозом Раздвоения Личности в ВтМ по сути даже классика, так что ничего не мешало играть Малком с Малком в голове. Плюс, опять же, есть обоснуй логический с их Сетью, однако, похоже, сценаристы на это вообще забили.
У меня есть теория, что мы УЖЕ играем за малкавиана, который выдает себя за члена другого клана в зависимости от выбора игрока. И да у него раздвоение или даже растроение личности😁
А горбун прикольный!)
кто-нибудь в курсе из предыдущей части что/кто-нибудь будет? или проекты не связанны?
нигрила и таранс гг над вся надежда на The Blood of Dawnwalker или в старый маскарад поиграть где не было подстилок повесточных
Жаль честно говоря что из играбельных классов нет Малкавиан. Мой любимый клан.
Трешак вырисовывается