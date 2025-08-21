ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 посвящён Фабьену, детективу из 1920-х годов

monk70 monk70

The Chinese Room выпустила новый трейлер для предстоящей ролевой игры на вампирскую тематику Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Трейлер входит в новую серию видеороликов, которые студия планирует выпускать каждую неделю до релиза игры 21 октября. Первый из них посвящён Фабьену — детективу-малкавиану, застрявшему в голове главного героя Файра.

Персонаж Фабьена подробно раскрывается всякий раз, когда игрок решает отдохнуть после восхода солнца. В это время игрок переносится в Сиэтл 1920-х годов и оказывается в шкуре Фабьена, который в одиночку пытается раскрыть тайну собственного убийства. В этих эпизодах игроки смогут погрузиться в прошлое основного места действия игры, Сиэтла, а также пообщаться с персонажами, которые, в силу природы вампиров, могут быть ещё «живыми».

Поскольку Фабьен — вампир из клана Малкавиан, демонстрируются некоторые из его уникальных особенностей. Клан известен тем, что часто сходит с ума, вступая в разговоры с неодушевлёнными предметами и даже ведя совершенно иные разговоры, чем те, которые мог бы говорить с ним NPC. Это можно увидеть в трейлере, где Фабьен разговаривает с диктофоном, спрашивая его, что тот подслушивает. Наряду с этим, трейлер также даёт нам представление о способностях Малкавиан к манипулированию разумом.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Dellinger

Вот интересно, а они хоть одну симпатичную девушку там седлали -.-

Рио Фокс

Походу - нет.

malars0

Жалко Жанетт не завезли...

Рио Фокс malars0

А с чего бы ей в Сиэтле делать? Вообще, насколько помню лор, вроде Элизиумы сестёр Воерман в Сиэтле были, или те заведения где ВиВи работала. Но я честно не думаю, что Жаннет и Тереза пёрлись бы из Санта-Моники в Сиэтл.

Doctor_Zloi

Ага, детектив-негр из двадцатых годов. Ну-ну.

Рио Фокс

А, ну, теперь всё понятно, откуда и почему у нас в голове местный Джонни Сильверхэнд сидит. Ну, раз он Малк, то вопросов больше не имею.

Gil from Uruk

Так это давно было известно. Именно по этой причине нет выбора играть за малкавиан (за носферату нельзя играть - есть альтернатива в лице бану хаким). Только теперь стало понятно почему у него такой нуарный внешний вид.

Рио Фокс Gil from Uruk

Ну, хз, Малк с Психозом Раздвоения Личности в ВтМ по сути даже классика, так что ничего не мешало играть Малком с Малком в голове. Плюс, опять же, есть обоснуй логический с их Сетью, однако, похоже, сценаристы на это вообще забили.

Gil from Uruk Рио Фокс

У меня есть теория, что мы УЖЕ играем за малкавиана, который выдает себя за члена другого клана в зависимости от выбора игрока. И да у него раздвоение или даже растроение личности😁

Anomander Reyk

А горбун прикольный!)

ruslan_dzusev

кто-нибудь в курсе из предыдущей части что/кто-нибудь будет? или проекты не связанны?

Veidrd1968

нигрила и таранс гг над вся надежда на The Blood of Dawnwalker или в старый маскарад поиграть где не было подстилок повесточных

Лобо

Жаль честно говоря что из играбельных классов нет Малкавиан. Мой любимый клан.

Бенедикт Вольфрамович

Трешак вырисовывается