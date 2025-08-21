Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 посвящён Фабьену, детективу из 1920-х годов

The Chinese Room выпустила новый трейлер для предстоящей ролевой игры на вампирскую тематику Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Трейлер входит в новую серию видеороликов, которые студия планирует выпускать каждую неделю до релиза игры 21 октября. Первый из них посвящён Фабьену — детективу-малкавиану, застрявшему в голове главного героя Файра.

Персонаж Фабьена подробно раскрывается всякий раз, когда игрок решает отдохнуть после восхода солнца. В это время игрок переносится в Сиэтл 1920-х годов и оказывается в шкуре Фабьена, который в одиночку пытается раскрыть тайну собственного убийства. В этих эпизодах игроки смогут погрузиться в прошлое основного места действия игры, Сиэтла, а также пообщаться с персонажами, которые, в силу природы вампиров, могут быть ещё «живыми».

Поскольку Фабьен — вампир из клана Малкавиан, демонстрируются некоторые из его уникальных особенностей. Клан известен тем, что часто сходит с ума, вступая в разговоры с неодушевлёнными предметами и даже ведя совершенно иные разговоры, чем те, которые мог бы говорить с ним NPC. Это можно увидеть в трейлере, где Фабьен разговаривает с диктофоном, спрашивая его, что тот подслушивает. Наряду с этим, трейлер также даёт нам представление о способностях Малкавиан к манипулированию разумом.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.