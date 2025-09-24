Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 знакомит с кланом Бану Хаким и их "судом"

The Chinese Room представила ролик Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, целиком посвящённый Бану Хаким — клану, живущему по принципам возмездия. В кадре появляются сиэтлские представители клана (включая торговца Нико), а древняя вампирша Файр демонстрирует свой «суд» — бесшумную расправу над нарушителями. История по-прежнему подаётся с двух ракурсов: Файр и детектив-малкавиан Фабиен поочерёдно ведут повествование.
Особенности клана Бану Хаким из нового трейлера:
- Базовые склонности к дисциплинам: Стремительность, Кровавая магия, Сокрытие.
- Пассивная особенность: «Тишина смерти» — после кормления ваши действия на время становятся абсолютно бесшумными.
- Примеры активных способностей: «Клинковая длань» (быстрые рассечки вплоть до обезглавливания слабых врагов), «Миг» (настолько быстрое движение, что время будто замирает), «Немота» (глушит крики и звук оружия цели), «Незримая аура/Путь» (временная невидимость; клановый перк позволяет спринтовать в присяди).
Трейлер подчеркивает жёсткий моральный кодекс Бану Хаким и их роль карателей в ночном Сиэтле, где личное правосудие часто важнее законов.
Напомним, ранее Paradox Interactive и The Chinese Room пошли навстречу игрокам: платные кланы отменили — все кланы будут доступны в базовой версии.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет 21 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store, GOG).
Пока рано говорить но клан довольно скучный
Клан довольно СКУЧНО интерпретирован в игре, но если почитать про них историю, то это как та-ж Мафия (почти строго мусульмане) , так-же если прям искать сходства, то это прям ну лютые АССАСИНЫ, ибо их главная база находится в Аламуте, они одни из тех кто принялись защищать простых смертных и по сути даже тусоваться с ними, не воспринимать их как (ЕДУ) или что-то в таком духе, а то что их жизни ВАЖНЫ, короче говоря история прям вау, а тут ну херня как всегда впрочем, а так wod.fandom вам в помощь. По игре кроме того как реализовали Малкавиант остальные даже не интересны (ну был-бы еще ХАХА Носферату), ибо в 1й части Малки несли какую-то х... уровня птички щебечут солнышко светит и понять их бред в тексте было не возможно(если ты не укурился только), а игра за НОСФА это вообще лютеееейший хардкор+ чистый стэлс, ну блин иба люди охеревали от внешности и сразу паника.
Т.ч. другие кланы даже не интересны , ибо Бруха - типикал анархи(танки) быки и ПО ПАНЯТИЯМ и все это но в ближнем бою им явно нет равных, Гангрел- тупо супорт класс с призывом или трансформациями в волко еб.аку сами вообще ни черта не могут, Вентру -если-б игра проходилась чисто на балабольной сфере, то им нет равных ибо они именно что решалы вопросов ЯЗЫКОМ и хорошие манипуляторы которые занимают верхушку всех кланов(не зря Князь-же ЛаКруа от этого клана показан был), все остальное у них получается херово, но увы в игре есть такие механики как бой+стелс и прочее кроме ляля и следовательно они самые не популярные(кстати это и в игре обыграли, что если не получается балаболить, то у него под рукой уже РЕШАЛА Судья и Палач) , Тремер - это вот класикал МАГИ, что еще тут добавить, разве что они зависимы от своих умений, а всё другое даётся так себе, ну и Тореадор - по геймплею это +- те-же самые Малки(т.е. скорость+скрытность и тд , только что нету шизо диалогов) весьма хороши как для стелс сегментов так и в случаи на спидах аля ФЛЭШ надавать по щам(правда из-за таких приколов огнестрел считай им противопоказан).
А вот использование клана Бану весьма новый для серии. Наврят кто-то им будет играть, если только вообще скучно. А так если память не изменяет кланов вообще в районе 13 должно быть. Т.ч. мы считай ели-ели половину увидим.
Вайба вампирского ваще нету. Анимации персонажей и боевки выглядит топорно. Однозначно культовый оригинал не переплюнет, но понятное дело, что все мы поиграем.
Судом-тудом
Ждём))