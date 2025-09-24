Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 знакомит с кланом Бану Хаким и их "судом"

The Chinese Room представила ролик Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, целиком посвящённый Бану Хаким — клану, живущему по принципам возмездия. В кадре появляются сиэтлские представители клана (включая торговца Нико), а древняя вампирша Файр демонстрирует свой «суд» — бесшумную расправу над нарушителями. История по-прежнему подаётся с двух ракурсов: Файр и детектив-малкавиан Фабиен поочерёдно ведут повествование.

Особенности клана Бану Хаким из нового трейлера:

Базовые склонности к дисциплинам: Стремительность, Кровавая магия, Сокрытие.

Пассивная особенность: «Тишина смерти» — после кормления ваши действия на время становятся абсолютно бесшумными.

Примеры активных способностей: «Клинковая длань» (быстрые рассечки вплоть до обезглавливания слабых врагов), «Миг» (настолько быстрое движение, что время будто замирает), «Немота» (глушит крики и звук оружия цели), «Незримая аура/Путь» (временная невидимость; клановый перк позволяет спринтовать в присяди).

Трейлер подчеркивает жёсткий моральный кодекс Бану Хаким и их роль карателей в ночном Сиэтле, где личное правосудие часто важнее законов.

Напомним, ранее Paradox Interactive и The Chinese Room пошли навстречу игрокам: платные кланы отменили — все кланы будут доступны в базовой версии.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет 21 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store, GOG).