Около 15 минут геймплея Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

После серии коротких трейлеров Paradox Interactive наконец-то представила более длинный фрагмент геймплея Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Игра является сиквелом культовой ролевой игры 2004 года, в которой мы берем на себя роль новорожденного вампира в Сиэтле.

Представленные креативным директором Алексом Скидмором кадры демонстрируют часть игры, которую мы уже видели мельком, но на этот раз мы видим весь геймплей, а также фрагменты сюжета, которые были показаны ранее.



В сопроводительном пресс-релизе содержится заявление самого Скидмора.

Геймплей и действие Bloodlines 2 - это своего рода танец. Исследуя мир, погружаясь в атмосферу и делая стратегический выбор, игроки влияют на свои отношения с окружающими персонажами.



Игроки могут выбрать свою легенду, но мир динамичен, и персонажи помнят, как вы к ним относитесь. Подумайте хорошенько и никому не доверяйте.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.