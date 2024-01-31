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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Осень 2024
Экшен, Ужасы, От первого лица
7.9 342 оценки

Около 15 минут геймплея Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Procy_on
Новости

После серии коротких трейлеров Paradox Interactive наконец-то представила более длинный фрагмент геймплея Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Игра является сиквелом культовой ролевой игры 2004 года, в которой мы берем на себя роль новорожденного вампира в Сиэтле.

Представленные креативным директором Алексом Скидмором кадры демонстрируют часть игры, которую мы уже видели мельком, но на этот раз мы видим весь геймплей, а также фрагменты сюжета, которые были показаны ранее.

В сопроводительном пресс-релизе содержится заявление самого Скидмора.

Геймплей и действие Bloodlines 2 - это своего рода танец. Исследуя мир, погружаясь в атмосферу и делая стратегический выбор, игроки влияют на свои отношения с окружающими персонажами.

Игроки могут выбрать свою легенду, но мир динамичен, и персонажи помнят, как вы к ним относитесь. Подумайте хорошенько и никому не доверяйте.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Кривота несусветная . Эти добивания однообразные мне уже надоели.

6
Odesseet

Если это самое интересное что они могли показать то игра провалится)

6
YegorSemenov

Что-то у всех какие-то завышенные требования и ожидания от игры категории B

-2
The Ryan YegorSemenov

Люди хотят преемницу первой части, а не очередную современную поделку. Увы, но геймплейно игра совсем не похожа на предшественницу, отсюда такая реакция — вполне естественная.

Кого интересует, кто занимается разработкой — один чувак или огромная команда, если выглядит не ок.

1
UnrealisticGeoffrey The Ryan

Я давно играл в первую часть, но геймплейно она была кривой и ужасной, тут вроде традиции сохранили, энивей играть в неё будут не за глубокий геймплей, а за рпг составляющую и сюжет, для геймплея есть серия ДМС. Главное чтобы с современными тенденциями не перегнули.

0
FrankCecil

Ясно

1
Sivispacempb

Как то совсем не впечатляет , а где та самая мрачная и густая атмосфера первой части , от одного massive attack-angel вначальном меню шли мурашки по коже , все было брутально от персонажей чувствовалась энергия , "близняшки" вообще крутые , а чего стоила миссия в отеле с отсылкой на "сияние ", эх делали раньше игры для игроков , а не только ради финансовой выгоды , и ведь не было в той игре ни крутых эффектов ни крутой графики, ни плавных анимаций , движок и тот " кастрированный" предоставили, а игра все равно дарила яркие и запоминающийеся эмоции .

0
StarfieJId

Ну здравствуй, сингл-Redfall.

0
r23dom

ну этот расширенный ролик понравился больше предыдущего, криво косанько конечно, но уже и атмосфера и стиль, да и боевка вроде норм, одинаковые добивания конечно зае*ут ну дак они везде так

-1
Микола Ларионов

Тот, что слева, мне Галкина напоминает. А вообще, всё видео, честно, лютая дичь. Понимаю теперь, почему мне настольная V5 вообще не нравится. Тут Миром Тьмы и не пахнет. Боёвка - дикий ужас, вот честно.

-1
Кyрица

Даже качать нет смысла.

-2
Микола Ларионов

Да нет, скачают, на один раз и всё.

-1