Paradox Interactive объяснила, почему два клана в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 окажутся только в DLC

На Gamescom 2025 представители Paradox Interactive прокомментировали недавний скандал вокруг Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Напомним, фанаты раскритиковали решение сделать два из шести кланов — Ласомбра и Тореадор — доступными лишь через дополнительный DLC-пак.

Издатель объяснил, что это было «бизнес-решение». По словам Paradox, разработка дополнительных кланов требовала значительных ресурсов и времени, поэтому студия решила выпустить их сразу вместе со стартом проекта, а не откладывать на более поздние обновления.

«Вы слышите запросы игроков и понимаете, что они хотят именно эти кланы. Это контент, который пришлось тестировать, прорабатывать и адаптировать. В итоге мы сделали их доступными на релизе, пусть и в рамках дополнительного набора», — заявили в компании.

Тем не менее, многие поклонники остались недовольны: часть сообщества считает, что ключевой для лора клан Тореадор должен был войти в базовую версию. Bloodlines 2 выходит 21 октября 2025 года и предложит шесть кланов, но лишь четыре будут доступны всем игрокам без доплат.