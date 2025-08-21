Paradox Interactive объяснила, почему два клана в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 окажутся только в DLC

На Gamescom 2025 представители Paradox Interactive прокомментировали недавний скандал вокруг Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Напомним, фанаты раскритиковали решение сделать два из шести кланов — Ласомбра и Тореадор — доступными лишь через дополнительный DLC-пак.
Издатель объяснил, что это было «бизнес-решение». По словам Paradox, разработка дополнительных кланов требовала значительных ресурсов и времени, поэтому студия решила выпустить их сразу вместе со стартом проекта, а не откладывать на более поздние обновления.
«Вы слышите запросы игроков и понимаете, что они хотят именно эти кланы. Это контент, который пришлось тестировать, прорабатывать и адаптировать. В итоге мы сделали их доступными на релизе, пусть и в рамках дополнительного набора», — заявили в компании.
Тем не менее, многие поклонники остались недовольны: часть сообщества считает, что ключевой для лора клан Тореадор должен был войти в базовую версию. Bloodlines 2 выходит 21 октября 2025 года и предложит шесть кланов, но лишь четыре будут доступны всем игрокам без доплат.
То есть сразу сделать цельную игру сил, а может и мозгов у них типо не хватило. Вы ещё концовку начните отдельно за деньги продавать и тоже обзовите это бизнес решением. Одним словом - клоуны. 😁
Хватило заработать на 30 баксов больше за полноценную игру...
Была бы она еще полноценная
Хахаха с концовкой топ.. Играешь такой и когда у финала стоишь, выскакивает сообщение, что бы продолжить, купите ДЛС :D
То есть, разрабы просто признались в собственной жадности. Другой причины для подобного решения я всё ещё не вижу.
Издатель, а не разработчик. Парадокс всегда были жадными.
От игры прям так и веет успехом, лол
От неё го*ной воняет ещё с 2020 года.
Пацаны всю жизнь делали симуляторы ходьбы. Так что, тут будет настоящий razyobchenko, ибо настолько проработанной игры про то, как ХОДЯТ вампиры и сосут ещё никто не делал.
лохи и так купят, так что зачем отдавать бесплатно то, что можно продать?
Лол. Напомню что в 1993 дум (и дум два и вульф) как раз таки выходил эпизодами. Маленький первый эпизод, а остальные нужно было докупать. Да не со стима скачать в два клика, а по почте. Так что игровая индустрия всегда тяготела ко второй картике.
Тогда дело было в технологии массового распространение , ты попробуй на дискету дум скинуть.
В таком случае моим бизнес решением будет скачать игру с зеленого магазина. А то раз тут пришлось "тестировать и адаптировать" то видимо все остальное на чилле и расслабоне делали?
"Потому что игра была в производственном аду! Понимать надо! Деняк было патрачено в два а то и в три... *так мне надо купить феррари... или даже два* пять раз! Нам нужны гроши для продолжения разработки!" - Глава PI Фредерик Вестер
как я и говорил ранее DLC и не жужите,вот так изящно издатель покроет убытки за долгую разработку
ps понятно что в основном будут брать премиум
достаточно было купить одну броню для лошади..
Ну желаю парадоксам низких продаж на старте. Чтобы такие чудесные бизнес-решения в RPG-играх к ним больше не приходили.