Paradox Interactive объявила о возрождении студии White Wolf ради издания игр и настолок по мрачному "Миру Тьмы"

Компания Paradox Interactive официально объявила о возрождении студии White Wolf — теперь она станет соиздателем Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, а также будет выпускать настольные ролевые игры по вселенной Мира Тьмы. В числе франшиз — Vampire: The Masquerade, Werewolf: The Apocalypse и Hunter: The Reckoning.

Возвращение White Wolf выглядит особенно символичным, учитывая её судьбу. В 2015 году Paradox приобрела права на бренд у CCP Games, а спустя два года закрыла студию как самостоятельную структуру. Спустя почти десятилетие White Wolf восстаёт из небытия — теперь уже как специализированное издательство для настолок и цифровых проектов.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ожидается в октябре 2025 года.