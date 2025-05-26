Paradox Interactive объявила о возрождении студии White Wolf ради издания игр и настолок по мрачному "Миру Тьмы"

Компания Paradox Interactive официально объявила о возрождении студии White Wolf — теперь она станет соиздателем Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, а также будет выпускать настольные ролевые игры по вселенной Мира Тьмы. В числе франшиз — Vampire: The Masquerade, Werewolf: The Apocalypse и Hunter: The Reckoning.
Возвращение White Wolf выглядит особенно символичным, учитывая её судьбу. В 2015 году Paradox приобрела права на бренд у CCP Games, а спустя два года закрыла студию как самостоятельную структуру. Спустя почти десятилетие White Wolf восстаёт из небытия — теперь уже как специализированное издательство для настолок и цифровых проектов.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ожидается в октябре 2025 года.
Dlc докупать придётся... // Рита Дайнекова
Это той самой, что страничка в стиме висит уже второй год с надписью Coming soon?
Хотелось бы увидеть ремэйк или продолжение легендарной bloodlines, но с такой печальной историей надежды мало... // Андрей Криницын