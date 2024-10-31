Paradox Interactive представили новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Студия The Chinese Room и издательство Paradox Interactive представили новый трейлер предстоящей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.
В трейлере показали некоторых персонажей игры: Лу Грэма, Бенни Малдуна, Сафию Улусу и Виллема Акселя, а так же схватку главного героя с врагами в подворотне - в том числе были представлены некоторые способности, которые будут доступны игрокам в игре, например дистанционное управление оружием.
Релиз игры планируется в первой половине 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Снег не красивый, и что за 19 век на вентру?
Хотя вроде бы с натяжкой выглядит неплохо, за косарик взять можно
Неожиданно, был уверен что игра давно умерла. На первый не похоже, но может быть это даже и не плохо.
Мда... ну, такое.