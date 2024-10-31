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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2-й квартал 2025 г.
Экшен, Ужасы, От первого лица
7.8 384 оценки

Paradox Interactive представили новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

AceTheKing
Новости

Студия The Chinese Room и издательство Paradox Interactive представили новый трейлер предстоящей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

В трейлере показали некоторых персонажей игры: Лу Грэма, Бенни Малдуна, Сафию Улусу и Виллема Акселя, а так же схватку главного героя с врагами в подворотне - в том числе были представлены некоторые способности, которые будут доступны игрокам в игре, например дистанционное управление оружием.

Релиз игры планируется в первой половине 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ViciousZeshan

Снег не красивый, и что за 19 век на вентру?
Хотя вроде бы с натяжкой выглядит неплохо, за косарик взять можно

0
da2dy

Неожиданно, был уверен что игра давно умерла. На первый не похоже, но может быть это даже и не плохо.

0
RattyCarina

Мда... ну, такое.

-1